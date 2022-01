Sanremo 2022, al teatro Ariston arriverà una grande super ospite: è Laura Pausini

Dopo i Maneskin, Cesare Cremonini e Checco Zalone sul palco dell'Ariston vedremo un'altra grande super ospite: si tratta di Laura Pausini.

Dopo Cesare Cremonini, Checco Zalone e i Maneskin, il Festival di Sanremo e il suo direttore artistico Amadeus sono pronti ad accogliere un’altra grande super ospite: si tratta di Laura Pausini che in questa edizione 2022 è pronta a fare il bis.

“Grazie Ama, ci sarò”, ha affermato la cantante. L’annuncio è stato dato dallo stesso Amadeus al tg1.

Sanremo Laura Pausini, cosa ci dovremo aspettare dalla sua partecipazione

Anche questa edizione 2022 sarà segnata, per Laura Pausini da un evento importante. Come ha annunciato la cantante, sul palco del teatro Ariston verrà presentato il suo nuovo singolo “Scatola” presto in uscita e che sarà il tema principale del docufilm su Laura Pausini che verrà reso disponibile sulla piattaforma Prime video.

Non solo. La cantante condividerà con il pubblico i momenti più belli che la accompagneranno nel corso del 2022: “Racconterò il mio 2022 che sarà pieno di tante sorprese. Non vedo l’ora, grazie dell’invito”, ha affermato a tale proposito.

Sanremo Laura Pausini, “Avrei voluto incontrare tutti e cantare dal vivo”

Laura Pausini sui social, proprio parlando del suo ultimo singolo ha scritto: “Avrei voluto incontrarvi tutti e cantare dal vivo, guardandovi negli occhi, quello che per me è il mio ritorno in Musica. A mio modo ci sono riuscita”.

Sanremo Laura Pausini, annunciati i conduttori del PrimaFestival

Nel frattempo il direttore artistico Amadeus, in una nota diramata dalla RAI ha annunciato chi saranno i conduttori del PrimaFestival: “Sono felice di aver scelto per la conduzione di ‘PrimaFestival’ Roberta Capua, Paola Di Benedetto e Ciro Priello. E’ diventato negli anni un appuntamento che è un passepartout per ‘aprire’ ogni sera la porta del Festival”.

Ha quindi aggiunto: “Sarà un programma ‘dall’interno’ che, attraverso i protagonisti, porterà il pubblico da casa, prima di tutti, in questa 72^ edizione con anticipazioni e curiosità: è la chiave che apre le porte del Teatro Ariston e, per questo, auguro buon lavoro ai tre conduttori”.