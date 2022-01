Sanremo 2022, i Maneskin parteciperanno alla kermesse come super-ospiti

La band rivelazione dei Maneskin è pronta a tornare al teatro Ariston in qualità di super-ospite. I dettagli.

L’anno scorso avevano trionfato al Festival di Sanremo, replicando poi il successo all’Eurovision Song Contest. Da lì in poi in poi i Maneskin hanno accumulato consensi in tutto il mondo. Ora la popolarissima rock band è pronta a tornare al teatro Ariston dove tutto è cominciato, ma in qualità di super ospite.

Il loro nome avrebbe dovuto essere annunciato durante l’edizione del tg1 delle 20 di domenica 16 gennaio, ma ad anticipare sul tempo la rete Ammiraglia della Rai è stato il quotidiano “Il Messaggero”.

Maneskin Sanremo super ospiti, ritorno alle origini

Il ritorno dunque dei Maneskin nella città ligure avverrà in grande stile e del resto non poteva che essere così. Eppure la loro incredibile carriera non vuole saperne di arrestarsi.

Dopo aver suonato in un concerto di apertura dei Rolling Stones e aver collezionato importanti ospitate in show di primo piano come tra cui il Tonight Show di Jimmy Fall0n, i Maneskin saranno protagonisti di altri appuntamenti importanti come tra cui Saturday Night Live. I Maneskin hanno collezionato però un altro importante primato: saranno la prima rock band italiana a partecipare al Coachella che si terrà il prossimo aprile. Nemmeno a dirlo, anche in questa occasione condivideranno il palco con il meglio della grande musica internazionale.

Maneskin Sanremo super ospiti, Fiorello ci sarà?

Nel frattempo tra i grandi nomi attualmente assenti o meglio non confermati rimane quello di Fiorello. Stando a quanto riporta Adnkronos, lo showman che sarà in scena fino al 28 gennaio a San Benedetto del Tronto prima, e il giorno 8 febbraio poi a Brescia, avrebbe lasciato libera proprio la settimana del Festival. Ci si chiede dunque se lo rivedremo sul palco del teatro Ariston e in quale ruolo.

Ad ogni modo manca ancora qualche settimana prima che il Festival inizi e le incognite sulle quali fare luce sarebbero ancora diverse, ma mai dire mai.

Maneskin Sanremo super ospiti, i nomi confermati

Il nome dei Maneskin si va ad aggiungere a quello di altre “eccellenze” come Cesare Cremonini e Checco Zalone. Stando a quanto rende noto una ricostruzione di Adnkronos, gli organizzatori del Festival avrebbero corteggiato anche Jennifer Lopez, ma finora le informazioni che abbiamo a nostra disposizione sono ancora poche.