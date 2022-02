Sanremo 2022, Amadeus sarà il conduttore anche per il festival 2023?

La conduzione di Amadeus del festival di Sanremo 2022 ha convinto praticamente tutti: sarà ancora lui il conduttore del Festival nel 2023?

La conduzione di Amadeus del festival di Sanremo 2022 ha convinto praticamente tutti: sarà ancora lui il conduttore del Festival nel 2023?

Sanremo 2022, Amadeus alla conduzione anche il prossimo anno?

Amadeus, intervenuto nel corso della conferenza stampa conclusiva della 72esima edizione del festival di Sanremo, ha parlato dell’ipotesi di ritornare alla conduzione anche nel 2023, come auspicato dall’Ad RAI Carlo Fuotes: “Avremo modo di parlarne insieme, ci penserò.”

La possibile quarta edizione di Sanremo condotta da Amadeus

Quella appena conclusa è stata la terza edizione del festival condotta da Amadeus, che se fosse di nuovo confermato arriverebbe a quota quattro: “Sono onorato della proposta dell’amministratore delegato di rimanere per il prossimo festival. Lo ringrazio, ma come ha detto Fuortes dobbiamo ragionare a menti riposate. Fare Sanremo per me è un lavoro molto lungo, ma vale per tutte le cose che faccio. C‘è bisogno di idee, di forza, di prendere le cose in maniera molto seria.

Avremo modo di vederci e chiacchierare serenamente. Rai è casa mia.”

I timori di Amadeus alla vigilia del festival

Questa edizione del festival, come confermano anche gli ottimi numeri e lo share fatto registrare in ciascuna delle puntate, ha avuto sicuramente un grandissimo successo. Ma alla vigilia c’erano grosse perplessità e anche qualche paura, come spiega lo stesso Amadeus: “Alla vigilia avevo detto in maniera sbruffona che se mi fossi ammalato, saremmo rimasti tutti qui per dieci giorni.

Ma la mia più grande paura era contagiarmi. Non c’era un piano B e ogni volta che facevo il tampone ed era negativo, uscivo dalla stanza che sembrava avesse segnato Lautaro.”