Sanremo 2022, com’è cambiata Veronica de La Rappresentante di Lista?

A Sanremo 2022 torna Veronica de La Rappresentante di Lista, che in un anno ha completamente rivoluzionato il suo look, mostrandosi sempre originale.

A Sanremo 2022 torna La Rappresentante di Lista, che con la sua musica piace e coinvolge il pubblico, scatenandosi sulle note di “Ciao Ciao”. Veronica, la cantante della band, ha una voce raffinata e potente. Artista poliedrica, piace per il suo talento ma anche per il suo look sempre originale.

Nel tempo è cambiata parecchio: è bastato un anno ed è tornata all’Ariston con uno stile completamente rivoluzionato.

Sanremo 2022, il cambio look di Veronica de La Rappresentante di Lista

Se in occasione di Sanremo 2021, è apparsa con i suoi capelli mori, un anno dopo Veronica de La Rappresentante di Lista ha deciso di cambiare look.

La sua tinta è evidentemente diversa: ha detto addio ai suoi capelli mori preferendo il biondo.

A caratterizzare da sempre Veronica e Dario – il suo fedele compagno d’avventura- sono proprio gli hair look originali. I due de La Rappresentante di Lista hanno sempre avuto la passione per le acconciature originali (a cui si accompagnano outfit sempre nuovi e sorprendenti).