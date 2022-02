Sanremo 2022, la rivelazione di Fabrizio Moro: “Amo ancora la madre dei miei figli”

Fabrizio Moro si racconta prima della sua esibizione a Sanremo 2022

Fabrizio Mobrici, in arte Fabrizio Moro, è un nome molto conosciuto nel palcoscenico musicale italiano ed oggi farà il suo grande ritorno a Sanremo, per l’edizione del 2022. Fabrizio Moro deve molto a Sanremo visto che gli ha portato tanto successo nel primo decennio del 2000.

È stato vincitore dell’edizione Giovani nell’anno 2007 con il brano “Pensa”

Sanremo 2022, Fabrizio Moro e l’amore

Fabrizio Moro ha rilasciato un’intervista senza veli alla rivista Chi. Il cantautore romano ha parlato della sua vita, una vita tormentata e caratterizzata da eccessi come la dipendenza da alcol e droghe, ma che ha ruotato sempre e solo intorno ad un tema: l’amore. Per Fabrizio Moro, l’amore è il motore della vita, è ciò che muove ogni cosa e da la forza di andare avanti.

Il suo amore non è legato solo ad una donna, ma in particolare ai suoi due figli: Libero (che prende il nome da una sua canzone di successo) e Anita. Parlando di donne, invece, Moro ha dichiarato di essere ancora innamorato di Giada, madre dei suoi figli con la quale è finita da poco, nel 2019. I due sono in buoni rapporti. Fabrizio Moro ha partecipato a diverse edizioni di Sanremo, ottenendo quasi sempre ottimi risultati.

Oggi, nella seconda serata del Festival, si esibirà con il brano “Sei tu“.

L’amicizia tra Fabrizio Moro e Ultimo

Fabrizio Moro non ha parlato solo di amore, ma anche del suo rapporto con il cantante Niccolò Moriconi, in arte Ultimo. Niccolò in poco tempo è diventato uno degli artisti più amati dagli italiani, tanto da riempire stadi come l’ “Olimpico” di Roma. Romano anche lui, a Fabrizio Moro deve tanto, troppo.

Il giovane Ultimo è stato in qualche modo lanciato da Moro. Nel 2018 vinse Sanremo Giovani con la canzone “Il ballo delle incertezze” e nel 2019, si aggiudicò un secondo posto con il brano “I tuoi particolari“. Fabrizio Moro ha dichiarato a Chi, che come lui è riuscito a superare tanti tormenti nella sua vita vista l’età, Ultimo li starebbe ancora vivendo e, in un certo senso Moro si sente un po’ come un padre per Ultimo. Spesso, il giovane cantante manda messaggi o chiama Fabrizio Moro per parlargli dei suoi problemi o chiedergli consigli. La loro, insomma, si può dire un’amicizia forte che sembra essere duratura. Insieme hanno anche composto un brano dal titolo “L’eternità (il mio quartiere)“.