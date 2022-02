Sanremo 2022, la scaletta della terza serata

Nella terza serata del Festival di Sanremo si esibiranno tutti e 25 i concorrenti e le esibizioni saranno alternate dalla presenza degli ospiti.

Dopo due serate che hanno riscosso record di ascolti, al via la terza serata del Festival di Sanremo: per l’occasione si esibiranno tutti e 25 i cantanti in gara e sono attesi nuovi ospiti. Ad aprire la serata – che comincerà alle 20.50 – sarà Giusy Ferreri.

L’orario di fine della serata è previsto per l’1.46.

Sanremo 2022, l’ordine di esibizione dei 25 cantanti