Sanremo 2023, Colapesce Dimartino vincono il Premio della Critica Mia Martini

Nella serata finale del Festival di Sanremo 2023, il Premio della Critica Mia Martina assegnato dalla Sala Stampa dell’Ariston è stato vinto da Colapesce Dimartino in gara con il brano Splash.

La 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023 è stata vinta da Marco Mengoni che, per la seconda volta nella sua carriera, è riuscito a trionfare alla rinomata kermesse musicale. Prima che il vincitore dell’evento venisse annunciato, tuttavia, Amadeus ha consegnato gli altri premi assegnati agli artisti.

Il primo riconoscimento ad essere stato rivelato è stato il Premio della Critica Mia Martini, vinto da Colapesce Dimartino, in gara con il brano Splash.

Il premio è stato assegnato dalla Sala Stampa dell’Ariston. Dopo l’annuncio, gli artisti non si sono recati sul palco in quanto il riconoscimento viene tradizionalmente consegnato, appunto, in sala stampa.