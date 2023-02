Il Festival di Sanremo 2023 sta per aprire i battenti.

Nel corso della conferenza stampa, Amadeus ha annunciato gli ospiti della prima serata. Martedì 7 febbraio saliranno all’Ariston personalità molto importanti.

Sanremo 2023: gli ospiti della prima serata

Come vuole la tradizione, durante la conferenza stampa di Sanremo 2023 sono stati annunciati gli ospiti della prima serata del Festival. Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni accoglieranno sul palco dell’Ariston 14 cantanti e, tra le varie esibizioni, ci saranno personaggi di un certo rilievo.

Il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale ha dichiarato:

“Ho il piacere e l’onore di annunciarvi che questa sera, per la prima volta nella storia del Festival, sarà presente in sala il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella“.

Sergio Mattarella per la prima volta a Sanremo 2023

L’annuncio di Amadeus ha colto tutti di sorpresa perché si è la prima volta che un capo dello Stato viene invitato al Festival di Sanremo.

Giovanni Grasso, consigliere per la comunicazione del Quirinale, ha aggiunto: “Sembrava giusto un omaggio alla cultura, non solo alla cultura alta, ma anche alla cultura popolare. Sarà una presenza simile a quella della Scala, assisterà alla prima serata, non è previsto interagisca“.

Sanremo 2023: Roberto Benigni ospite

Oltre a Sergio Mattarella, presenza di cui Amadeus si dice “onorato e grato“, nel corso della prima serata di Sanremo 2023 ci sarà anche un altro ospite importante.

Stiamo parlando di Roberto Benigni. Il conduttore del Festival ha dichiarato: