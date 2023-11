Sanremo 2024, Amadeus: "Il 3 dicembre annuncerò i Big in gara"

Cresce l’attesa per l’inizio di Sanremo 2024, il festival della musica firmato Rai più amato dagli italiani. E manca sempre meno all’annuncio del Big in gara.

Sanremo 2024, i cantanti in gara

Il padrone di casa Amadeus comunicherà i nomi dei Big domenica 3 dicembre durante il Tg. “Domenica 3 dicembre all’ora di pranzo, al tg delle 13:30 daremo i nomi dei cantanti protagonisti della 74esima edizione del Festival – spiega il conduttore – Ho ricevuto oltre 400 proposte di cui 50 che mi piacciono. Venendo dalla radio ho un gusto pop, per me le canzoni devono funzionare alla radio, in streaming”.

Se scoprire chi saranno i cantanti in gara bisognerà aspettare ancora qualche giorno, Amadeus ha già annunciato i nomi dei conduttori del PrimaFestival. Paola e Chiara Iezzi, Mattia Stanga e Daniele Cabras sono i volti scelti per condurre la striscia quotidiana, che guida il pubblico alla scoperta del Festival di Sanremo.

I Big in gara dovrebbero essere in tutto 26: tre di loro provengono da Sanremo Giovani e si esibiranno sul palco del Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio con un nuovo brano inedito, nella Categoria “Big” della 74°esima edizione del Festival di Sanremo.