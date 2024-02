La dichiarazione di Lazza

Invece di lamentarvi dell’autotune, lamentatevi degli artisti che fanno finta di suonare uno strumento che non hanno mai toccato in vita loro, perché in Tv fa figo. Mi sembra uno sputo in faccia a chi suona davvero, sono 2 anni che me la tengo sta cosa.

Sono queste le parole di Lazza pubblicate su X. Parole che sono arrivate in occasione di Sanremo 2024 e che sembrano essere una vera frecciatina verso qualche big. Inutile dire che la polemica si è scatenata immediatamente.

Lazza su Sanremo 2024

Lazza non si è fermato però qui. Sempre tramite il suo profilo sul social network ha aggiunto anche:

Odiate i bugiardi, ma vi sta sul c***o chi vi dice la verità.

A chi si riferisce Lazza?

In tanti stanno cercando di capire a chi sono dirette queste parole di Lazza. Il toto nomi, con trenta artisti in gara quest’anno al Festival, è bello lungo. Sul web c’è chi punta su Stash dei The Kolors visto che suona la chitarra oppure su Mr. Rain che ad inizio brano è seduto a suonare al piano. Ovviamente si tratta solo di ipotesi. Chissà se Lazza aggiungerà altro e svelerà qualcosa in più.