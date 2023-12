Il regolamento Rai per il Festival di Sanremo 2024 è cambiato e ha duramente colpito Che tempo che fa: a quanto si apprende, i cantanti in gara non possono essere ospiti di altri programmi. In questo modo, viale Mazzini ha blindato gli artisti che parteciperanno alla famosa kermesse musicale.

Sanremo 2024, Rai contro Che tempo che fa: “I cantanti non possono essere ospiti di altri programmi”

I big in gara a Sanremo 2024 non possono partecipare a programmi televisivi nazionali o internazionali, pena l’esclusione dalla kermesse musicale. Il provvedimento last minute deciso dal comitato direttivo del Festival, però, sembra più una vendetta per colpire duro Che tempo che fa piuttosto che una decisione per tutelare i cantanti che si contenderanno la vittoria dell’evento.

“Tutti gli Artisti in gara non potranno prendere parte – in ambito nazionale e/o estero pena l’esclusione da Sanremo 2024 e con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal presente Regolamento – a programmi, manifestazioni, incontri o eventi, anche da remoto, che prevedano loro interpretazioni/esecuzioni di qualsiasi composizione musicale (anche se diverse da quelle presentate in occasione della gara a Sanremo 2024), in diffusione televisiva, radiofonica, via internet, etc”. È quanto stabilito dal Festival di Sanremo. La disposizione è stata svelata domenica 3 dicembre, poco dopo che Amadeus ha annunciato in diretta al Tg1 i nomi dei 27 big in gara.

Di conseguenza, è evidente che nessun artista potrà prendere parte ad altri programmi tv né cantare le sue canzoni in altre trasmissioni, fino alla fine del Festival. Proprio per questo motivo, l’ospitata di Mahmood prevista in occasione dell’ultima puntata di Che tempo che fa e finalizzata a lanciare il nuovo singolo dell’artista è stata annullata.

I diktat di Viale Mazzini

Nonostante il provvedimento, pare che il nuovo regolamento diffuso dalla Rai preveda la concessione di autorizzazioni scritte in casi particolari. Inoltre, un’altra postilla del regolamento di Sanremo impone al futuro vincitore della kermesse musicare di partecipare come ospite solo in trasmissioni Rai fino a martedì 13 febbraio 2024. Nei giorni immediatamente successivi alla chiusura del Festival, quindi, la Rai potrà godere di una piena esclusiva.

Entrambe le decisioni di viale Mazzini sembrano, neppure troppo velatamente, destinate a colpire Che tempo che fa. Il programma di Fabio Fazio, recentemente migrato a Discovery, ha sempre ospitato il vincitore di Sanremo sin dalla sua prima edizione.

Com’era prevedibile, le postille Rai hanno gettato le basi per un siparietto al vetriolo tra Fazio e Luciana Littizzetto. Al termine della puntata di domenica 3 dicembre, la Littizzetto si è chiesta che fine avesse fatto Mahmood, la cui presenza in trasmissione era stata annunciata nei giorni precedenti.

“Stamattina la casa discografica ci ha comunicato che, dal momento che va a Sanremo, non poteva venire per delle nuove regole”, ha spiegato Fazio. “Quindi non verrà neanche il vincitore da noi?”, ha chiesto la Littizzetto.

“Questa è un’altra regola che hanno fatto stamattina. Noi abbiamo sempre avuto il vincitore. La circolare dice che per due giorni dopo il Festival, potranno andare solo nei programmi Rai. Ci dispiace per Mahmood, per tutto il pubblico che lo aspettava”, ha concluso Fazio.