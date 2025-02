Momento di grande commozione per Carlo Conti che, durante la conferenza stampa di apertura della 75esima edizione del Festival di Sanremo, ha parlato di sua madre, Lolette, che lo ha cresciuto da sola.

Sanremo 2025: chi era la mamma di Carlo Conti

Non è riuscito a trattenere le lacrime Carlo Conti parlando di sua madre, Lolette, durante la conferenza stampa di apertura di Sanremo 2025. Il conduttore toscano ha raccontato che sua madre lo ha cresciuto da sola, visto che suo padre è venuto a mancare quando aveva solamente 18 mesi. Si chiamava Lolette ed è morta nel 2002, ha lavorato come ostetrica ma anche come donna delle pulizie per arrotondare e garantire al figlio una vita dignitosa: “Non mi ha fatto mai mancare nulla, la tavola era sempre apparecchiata, anche solo per noi due.”

Carlo Conti: “Mia madre mi ha insegnato il rispetto e l’onestà”

Carlo Conti ha definito sua madre come una donna fortissima, che ha reagito con coraggio e forza d’animo alla morte del marito, quando Carlo era ancora piccolissimo. Ma ecco le parole del conduttore in conferenza stampa a Sanremo 2025: “era una donna unica, fortissima, ed è per questo che io rispetto così tanto le donne. Mi ha insegnato il rispetto e l’onestà“.