Carlo Conti e Sanremo 2026: un’edizione all’insegna di musica, amicizia e respiro internazionale. Spunta una nuova indiscrezione.

Mancano ancora molti mesi al Festival di Sanremo 2026, ma le prime indiscrezioni hanno già acceso la curiosità del pubblico e degli addetti ai lavori. Ogni anno, la kermesse canora più seguita d’Italia riesce a reinventarsi, mescolando tradizione e novità, musica e spettacolo. Quest’edizione, affidata alla direzione artistica di Carlo Conti, promette di non essere da meno.

Tra i nomi e le idee che circolano dietro le quinte, uno in particolare ha catturato l’attenzione.

Carlo Conti prepara il suo Festival: tra amicizia e grandi nomi

Con la conclusione imminente di Tale e Quale Show, Carlo Conti è ormai concentrato sui preparativi del suo prossimo Sanremo. Il conduttore sta ultimando la selezione dei big in gara, che sarà rivelata a breve al TG1, mentre continua a crescere la curiosità su chi lo accompagnerà sul palco dell’Ariston. Negli ambienti televisivi si parla da tempo di una conduzione “tra amici”, con i toscani Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, e lo stesso Panariello ha lasciato intendere che un ritorno di trio non è da escludere.

Sanremo 2026, Carlo Conti sorprende tutti: sul palco arriva la regina della musica

Parallelamente, l’idea di avere Laura Pausini al fianco di Conti resta una delle ipotesi più suggestive. Secondo quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela nella rubrica “C’è chi dice…” su Chi Magazine, Carlo Conti starebbe accarezzando l’idea di coinvolgere la cantante romagnola non come semplice ospite, ma come co-conduttrice stabile per tutte e cinque le serate del Festival 2026.

L’ipotesi sarebbe compatibile con i suoi impegni: il tour mondiale della Pausini partirà infatti da Pamplona il 27 marzo 2026, lasciandole così tempo per prendere parte alla manifestazione. Nulla, però, è ancora definito né confermato.