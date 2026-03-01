Sanremo 2026, le pagelle (pungenti) della finale: chi si salva (e chi no)

Pagelle pungenti e ironiche della finale di Sanremo tra look, canzoni, momenti memorabili e flop clamorosi.

Sanremo 2026, le pagelle senza filtri: look, canzoni, top e flop

La Finale

Partiamo!

Va beh, il tema della guerra Iran/Usa/Israele ci sta, non potevano non affrontare il tema, ma purtroppo nelle zone di guerra dei bambini non frega niente a nessuno, non esiste guerra che li possa tutelare e questo conflitto potrebbe rischiare di allargarsi in qualcosa di più grande.

Momento guerra finito.

FRANCESCO RENGA “Il meglio di me”

Look: Nero da sera, doppio petto brillantinato con foularino dei boy scout, è il primo che vediamo rimaniamo larghi con i voti – Voto 6

Song: Capitaaaaaaaaaaa, ehiehiehi, il meglio di me, il meglio di me, al terzo ascolto non cambia, non è un pezzo che spunta, se non ci fosse la sua voce non l’avrebbe manco considerato Conti, il peggio di me – Voto 5

CHIELLO “Ti penso sempre”

Look: Niente Chiello lo puoi vestire come vuoi è sempre stupendo – Voto 8

Song: Terzo giro di Chiello, confermo la piacevolezza del pezzo, non diventerà un evergreen ma lo sentiremo spesso “quindi amarsi cosa serve se finiamo per odiarci”– Voto 7 ½

Momento Frassica lui si mi fa ridere da “indietro tutta”

RAF “Ora e per sempre”

Look: Devo dire che tre giorni di vellutoni, Raf dai, sai fare di meglio – Voto 4

Song: Scrivere sa scrivere, le variazioni armoniche, il poggiare la voce, tutto molto misurato, forse serviva qualcosa di più, dopo il bridge mi ricorda quella di Zarrillo (scherzo), diciamo che ora e per sempre è ottimistico, facciamo solo ora – Voto 6

Momento, ieri c’era la figlia, oggi c’è la moglie ma la musica l’ha scritta il figlio, diciamo che è una canzone di famiglia.

BAMBOLE DI PEZZA “Resta con me”

Look: Che eleganza sfacciata, belle, belle – Voto 9

Song: Se dobbiamo immaginare un festival della canzone italiana dove il pezzo è popolare (nel senso che è facile da ascoltare, da canticchiare) ben costruito, ben suonato, ed è dominato da una voce bella, piacevole da ascoltare, intonata, questo è il brano– Voto 9

Momento Cardinaletti

LEO GASSMANN “Naturale”

Look: altro doppiopetto nero – Voto 6

Song: non riesco a entrare in questo brano, faccio fatica a capirne i contorni, l’intenzione, e dopo il terzo ascolto l’ho già dimenticato – Voto 5

MALIKA AYANE “Animali notturni”

Look: Principessa d’argento – Voto 7

Song: Al terzo giro, credo che la magia del pezzo sia solo la magia di Malika, è lei che lo muove, lo definisce, lo fa suonare – Voto 7

TOMMASO PARADISO “I romantici”

Look: Altro completo nero al prossimo tolgo punti – Voto 6

Song: Ho sentito qualcuno che ha definito i brani di questo festival come innocui, della serie non li odi, non li ami, semplicemente passano, come questo – Voto 6

J-AX “Italia starter pack”

Look: Nooo è tornato Walker Texas Ranger – Voto 4

Song: “Serve una brutta canzone che fa” Potrebbe andare anche lui in crociera con Pezzali – Voto 4

LDA & AKA 7EVEN “Poesie clandestine”

Look: so giovani in pelle – Voto 6

Song: niente, scusate io purtroppo il reggaeton neomelodico, non ce la faccio, so che sono i preferiti dal “Social” ma io sta canzone è come se l’avessi sentita 100 volte – Voto 5

Nooooo il momento Karaoke

SERENA BRANCALE “Qui con me”

Look: No Serena, sembra un vestito prendisole, lo porti benissimo ma, ma – Voto 5

Song: Non è un brano semplice, è molto intimo a volte è come se facesse fatica a condividerlo ma si vede che sente ogni sillaba che la sua voce canta, è visibilmente emozionata, sembra quasi che a volte l’emozione la blocchi un po’, cmq intensa, bellissima canzone – Voto 9

Standing ovation

PATTY PRAVO “Opera”

Look: Bastaaaa velluto – Voto 4

Song: La divina fa un po’ di fatica, ma devo dire che il testo di questo brano è uno dei più belli del festival, ricorda Battiato – Voto 7

SAL DA VINCI “Per sempre sì”

Look: smoking spezzato, molto elegante, per un attimo ho visto Giovanni Calone – Voto 7

Song: che dire, ripeto mi ricorda Iglesias, in ogni caso vocalmente è molto bravo – Voto 6

Momento Bocelli che arriva su un cavallloooooo, e impennnaaaa?

Ma che cosa sta succedendo?

“Con te partirò” credo sia riferita al cavallo.

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ELETTRA LAMBORGHINI “Voilà”

Look: Vestito optical molto bello – Voto 7

Song: Canzone inascoltabile – Voto 2

Momento pooooh “se è vero che ci sssssseeeeiiiiiiiii”

Vado a farmi una tisana, ma come canta Facchinetti, voce? Finita?

Oddio c’è pure Fogli, aspetto “Uomini col borsello”

ERMAL META “Stella stellina”

Look: Ermal Matrix – Voto 7

Song: Anche se il brano non mi piace, non si puo’ dire niente della produzione, del testo, della vocalità – Voto 7

Regista basta con gli effetti digitali dai, poi porti il software a casa e ti diverti lì.

DITONELLAPIAGA “Che fastidio!”

Look: A pensarci bene sono stato troppo cattivo con lei, alla fine i suoi sono i look più fantasiosi visti in questo festival e stasera invece mi scendi in classico? – Voto 6

Song: Carolina top. Al terzo giro l’ho rivalutato per bene, “Che fastidio” alla fine è una boccata d’aria, in mezzo a …– Voto 7

Stefano De Martino dal 2009 con Maria al 2027 direttore del festival, direi una carriera ineccepibile. Ipotizziamo un festival neomelodico.

NAYT “Prima che”

Look: Guanti da guida, giacchettino, tipo parcheggiatore – Voto 5

Song: Comincio a dire che Zangirolami è il mio crush di quest’anno, il pezzo secondo me c’è, è piacevole, grintoso – Voto 7

ARISA “Magica favola”

Look: Niente, Arisa è bellissima in questo festival, abito con strascico lunghissimo – Voto 9

Song: La regina di questo festival è lei, intonazione perfetta, il brano non è dei più pop ma è stupendamente costruito per essere proprio una favola – Voto 10

Dopo Arisa Pezzali noooooooooo

SAYF “Tu mi piaci tanto”

Look: Completo destrutturato, carino, in white – Voto 7

Song: La canzone però al terzo giro la trovo sempre noiosa e poco incisiva – Voto 5

Porta la mamma

LEVANTE “Sei tu”

Look: Allora le do un voto alto pensando che il cuoricino sia ritagliato – Voto 8

Song: Sicuramente ci sono brandi di Levante più incisivi ma su questo la sento molto coinvolta – Voto 8

FEDEZ & MASINI “Male necessario”

Look: Basta completi neri – Voto 5

Song: V’è da dire che tra tutte le canzoni, nonostante io la trovi debole e costruita male, è quella in cui la melodia rimane in testa, bravo uomo melodico – Voto 7

SAMURAI JAY “Ossessione”

Look: Altro nero brillantinato, basta – Voto 4

Song: Non me gusta, basta co sti ritmi – Voto 5

Porta la mamma anche tu

Basta con le mamme, ma che cosa è diventato sto festival, lo zecchino d’oro?

MICHELE BRAVI “Prima o poi”

Look: Basta co sti largotti – Voto 5

Song: Prima o poi mi piacerà? No – Voto 2

FULMINACCI “Stupida fortuna”

Look: Altro smoking nero, basta – Voto 5

Song: Canzone autorale, lo abbiamo già detto, stile Fulminacci, lo abbiamo già detto, ce la ricorderemo? – Voto 6

LUCHÈ “Labirinto”

Look: Meno male Luchè è un po’ maglietta sotto il classico – Voto 6

Song: Trovare qualcosa interessante per me è un labirinto, come dicevamo prima è innocua – Voto 5

Momento femminicidi, ora, se la guerra ci stava, questo lo trovo inutile alle 0.44 di notte, lo dovresti fare sempre,

magari investire di più su temi educativi, mi spiace ma lo trovo uno spazio mal usato, potevano farlo all’inizio non alle 0.44

TREDICI PIETRO “Uomo che cade”

Look: Camicia e due cravatte, diamogli buona la fantasia – Voto 6

Song: Per me è no – Voto 4

MARA SATTEI “Le cose che non sai di me”

Look: Brave heart da sera, voto al coraggio – Voto 7

Song:– Al terzo ascolto qualcosa arriva, voto di incoraggiamento – Voto 6

DARGEN D’AMICO “AI AI”

Look: Frac destrutturato e piedi nudi, stupendo – Voto 10

Song: Anche Ai Ai al terzo ascolto migliora, rimane cmq leggero rispetto le produzioni di Dargen – Voto 7

ENRICO NIGIOTTI “Ogni volta che non so volare”

Look: No – Voto 4

Song: No – Voto 5

Ahahahah ho appena visto l’omino clack che cercava di svegliare la platea addormentata

MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE “La felicità e basta”

Look: Lei è tornata da Austin Powers con vestito corto e lui, e lui – Voto 5

Song: Ero felice ma adesso la felicità l’ho persa – Voto 4

EDDIE BROCK “Avvoltoi”

Look: Matrimonio del mio migliore amico – Voto 5

Song: Molto probabilmente se lei non ti si fila, sarà che non gli piaci, stacce – Voto 5

Premio Critica – Fulminacci

Premio Sala Stampa – Serena Brancale

Premio Bardotti (miglior testo) – Fedemasi

Premio Bigazzi (miglior composizione) – Ditonellapiaga

Premio Tim – Serena Brancale

La classifica? Cho preso?

Il mulino che vorrei: (tutte eliminate)

1) Brancale (9)

2) Bambole(13)

3) Levante (14)

Il mulino che pronostico: (Serena eliminata, Fedemasi eliminati, Arisa eliminata)

1) Arisa (4)

2) Fedemasi (5)

3) Brancale (9)

Benissimo vediamo adesso l’espressione popolare

1) Sal da Vinci

2) Sayf

3) Ditonellapiaga

Quindi ho ragione per il festival neomelodico

Ciao