La showgirl argentina è apparsa sul palco nella terza serata con Samurai Jay ma qualcosa è andato storto.

Sanremo 2026, Belen Rodriguez era fuori tempo

Durante la terza serata di Sanremo 2026, Belen Rodriguez è stata protagonista di un cameo durante l’esibizione di Samurai Jay, in gara con il brano “Ossessione“. La showgirl argentina è entrata in scena per pronunciare la frase “Amor, stiamo correndo un pò troppo, facciamolo lento”, ma qualcosa è andato storto. Il suo intervento non è infatti andato a tempo con la base musicale, col ritardo che ha sfalsato il lip sync che è stato notato sia all’Ariston sia a casa. Ma, come mai Belen era fuori tempo? La verità svelata al DietroFestival.

Sanremo 2026, Belen sgridata dal tecnico: perché la showgirl era fuori tempo?

Come mai Belen era fuori tempo a Sanremo 2026 durante il piccolo cameo nell’esibizione di Samurai Jay della terza serata? La verità svelata al DietroFestival. Dalle immagini si vede che la showgirl argentina non indossava gli in-ears, tanto che è stata anche sgridata dal tecnico dopo che, rientrata dietro le quinte, ha detto: “non sento un ca***”. E il tecnico: “non hai voluto mettere gli in-ears,” aggiungendo: “è andata benissimo, se mettevi gli in-ears sentivi. Ma comunque ci sta.”