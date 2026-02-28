Serena Brancale, tra i 30 big di Sanremo 2026, si è esibita per la finale emozionando il pubblico dell’Ariston con la sua canzone “Qui con me”. La cantante ha ricevuto la standing ovation, ma sapete cosa si nasconde dietro la scelta dell’abito indossato alla finale?

Sanremo 2026, Serena Brancale e il look scelto per la finale: la verità sull’abito indossato

Serena Brancale, tra le grandi protagoniste di Sanremo 2026, ha emozionato il pubblico con la sua “Qui con me” dedicata a sua madre scomparsa nel 2020. Un brano sofisticato, semplice ma potente, che racconta del lutto subito e del dolore provato che ancora l’accompagna. Un tema davvero personale in cui ognuno può riconoscersi e quindi emozionarsi con lei.

Serena Brancale, il look scelto per la finale di Sanremo

Per la finale di Sanremo 2026, questa sera, sabato 28 febbraio, Serena Brancale ha scelto un look davvero semplice, in total black. Un abito senza sfarsi né lustrini, solo con qualche ricamo, che non ha un valore economico quanto piuttosto affettivo. Ecco il significato.

Il significato dell’abito

Serena Brancale, per il gran finale di Sanremo, ha scelto un abito dal grande valore personale. Un abito nero, semplice ed elegante, ricamato con merletto, stile vintage, scelto dalla stessa Brancale assieme alla stilista Carlotta Loisi. Anche nella prima e terza serata, infatti, la cantante salentina ha scelto colori neutri e abiti semplici, in perfetta armonia con la canzone.

A chi appartiene

Per la serata finale Serena Brancale si è esibita con un abito che apparteneva proprio a sua madre, scomparsa nel 2020. Una scelta davvero toccante che si accompagna perfettamente al brano dedicato proprio a lei. Ancora una volta, la cantante ha portato con sé sua madre, oltre che con il brano anche con l’abito. Un gesto che suggella l’eterno amore tra le due.