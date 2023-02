Sanremo, a quanto ammonta il danno di Salmo? Il prezzo del microfono finito in piscina

Al termine della sua esibizione in diretta per il festival di Sanremo, Salmo si è buttato in piscina con in mano il microfono

Come molti avranno notato, nel momento in cui Salmo ha terminato la sua esibizione per il Festival di Sanremo buttandosi nella piscina del ponte della nave, il rapper stava ancora tenendo in mano il microfono.

L’attrezzatura si è irrimediabilmente rovinata: ma quanto costava?

Sanremo, Salmo si butta in piscina con il microfono: a quanto ammonta il danno?

Quanto costa il microfono che stava impugnando Salmo nel momento in cui ha deciso di buttarsi in piscina? Rispondere a questa domanda non è semplice come potrebbe sembrare. I prezzi dei microfoni professionali, infatti, sono variegati e dipendono da diversi fattori. Dando per scontato che l’attrezzatura che viene fornita ai cantanti che partecipano a Sanremo sia certamente di ottimo livello, proviamo ad immaginare a quanto possa ammontare, in termini economici, il danno fatto dal rapper sardo.

Diversi tipi di microfoni: quanto costava quello di Salmo?

Sappiamo che i microfoni si distinguono tra loro in base ai diversi modelli: esistono quelli da registrazione, da karaoke, da podcast e da social. Poi abbiamo i microfoni dinamici e quelli a condensatore (che vediamo nei podcast di YouTube per esempio). Un classico microfono come quello che impugnava Salmo potrebbe costare dai 300 ai 2000 euro, ma molto probabilmente il suo valore reale (che il rapper potrebbe dover risarcire) si dovrebbe aggirare attorno ai 1000 euro.