Sanremo, Blanco torna sui social con l'inedito "Sbagli"

Non è passato inosservato l'ultimo post pubblicato dal cantante Blanco sul proprio profilo Instagram. Ecco cosa è successo.

Blanco e i fiori di Sanremo

Continua a destare interesse la vicenda che ha visto come protagonista Blanco sul palco dell’Ariston. Ospite della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, il cantante si è esibito con il suo nuovo singolo dal titolo “L’isola delle rose”. Ad un certo punto ha distrutto dei fiori, con il pubblico che lo ha fischiato.

Blanco torna sui social

A pochi giorni dalla vicenda che lo ha visto coinvolto a Sanremo, Blanco ha deciso di pubblicare sul proprio profilo Instagram un inedito dal titolo “Sbagli“. Nessuna didascalia a corredo del brano che in poco tempo ha attirato l’attenzione del popolo del web.

“All’improvviso tu sbagli, lo so che hai vent’anni, ma loro no“, recita un pezzo dell’inedito. “Che scappi dai grandi, ma loro no, che piangi nei bagni, ma loro no.

Mollami o no, oppure rovina la vita che ho, ma mollami poi, voglio sentire più forte si può, le colpe che ho, come se avessi più colpe di te, calcio più forte le rose nel cielo, sembra più vero questo mondo finto ora sembra più vero, ne vado fiero”.