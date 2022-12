L’anno scorso Amadeus aveva dato l’annuncio dei brani dei big in gara durante le diverse edizioni del Tg1.

Stavolta le cose cambiano. Saranno gli stessi artisti in gara a Sanremo a svelare cosa canteranno sull’Ariston nel 2023. Ci sono già i primi titoli.

Sanremo 2023, i big annunciano le loro canzoni: l’elenco completo

I big sono stati annunciati durante tutta la puntata ad annunciare ciascuno la loro canzone:

Ultimo- “Alba” Tananai – “Tango” Madame – “Il bene nel male” Giorgia – “Parole dette male”

ll saluto di Amadeus e Morandi a Mihajlovic

La puntata di Sanremo Giovani è iniziata con il più commovente dei saluti. I due conduttori Amadeus e Morandi hanno ricordato Sinisa Mihajlovic, stroncato dalla leucemia a 53 anni in queste ultime ore. “Io e Gianni vi diamo il benvenuto, ma siamo sinceri: non era questo l’inizio della trasmissione che avevamo pensato. Per milioni di persone oggi è una giornata triste per la scomparsa di un grande amico, grande uomo e campione.

Volevamo iniziare questa puntata dedicandola a lui”.

Gianni Morandi era visibilmente scuro in volto e con parole addolorate ha dichiarato: “Oggi sono stato male per questa notizia, lo avevo sentito da poco. Lui è molto legato a Bologna, è lì che si è curato. Pensavo davvero che questa battaglia la vincesse”. È stato poi mandato in onda uno spezzone di Sanremo 2021. Proprio in quell’edizione l’allenatore era salito sul palco a fianco di un altro campione ossia Zlatan Ibrahimovic.