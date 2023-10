Sparatoria in un condominio in centro a Sanremo. Un uomo ha colpito il figlio ed è scappato.

Sparatoria in un condominio in centro a Sanremo. Un uomo ha colpito il figlio ed è scappato. Ora è ricercato dalla polizia.

Sanremo, sparatoria in centro: uomo colpisce figlio e scappa

Nella giornata di oggi, martedì 17 ottobre, poco dopo le 13, si è verificata una sparatoria nell’androne di un palazzo in pieno centro a Sanremo. Secondo le prime informazioni, un uomo avrebbe sparato al figlio e poi è scappato. La polizia ha già fatto partire la caccia all’uomo ma le informazioni al momento sono poche.

Sanremo, spara al figlio nell’androne di casa e scappa: è caccia all’uomo

Un uomo ha sparato al figlio e poi è scappato. La polizia sta cercando l’uomo in tutta la zona e per il momento non si hanno informazioni sulle condizioni della vittima. I colpi di arma da fuoco sarebbero stati esplosi all’interno di un condominio in via Agosti, affacciato su Piazza Eroi, così come confermato da alcuni testimoni. Le informazioni sono ancora poche riguardo la dinamica di quanto accaduto.