Caso Santanchè, secondo il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni la ministra del Turismo dovrebbe dimettersi “per dignità, per senso del pudore”.

Il caso Santanchè nel dibattito della politica

Tra le questioni che più tengono banco nel dibattito politico di questi ultimi giorni, figura indubbiamente il ‘caso Santanchè‘.

Dopo il discorso al Senato, se la maggioranza ha fatto quadrato intorno alla Ministra del Turismo, gran parte dell’opposizione al governo Meloni ne chiede ormai le dimissioni. A cominciare dal M5S che ha presentato una mozione di sfiducia,

La richiesta di dimissioni

Tra gli attacchi più duri, figura sicuramente quello di Nicola Fratoianni. Intervistato da Fanpage, il leader di Sinistra Italiana ha ribadito quello che aveva già dichiarato ai media subito dopo il discorso della Santanchè al Senato. Ritenendo tra l’altro che, invece di chiarire, a suo avviso la ministra del Turismo in Aula “Con arroganza ha aggravato la sua situazione”

“Ha dato informazioni confuse”

“La ministra dovrebbe dimettersi per per dignità, per senso del pudore” dichiara alla giornalista di Fanpage. “Dopo l’indecente informativa in Senato, in cui non ha trovato di meglio che attaccare in modo infamante la stampa di questo perché ha raccontato la verità, ha dato informazioni confuse, alcune le ha dovute cambiare poche ore dopo” ha affermato Fratoianni. Che ha poi proseguito l’affondo: “Ha ammesso una serie di questioni che erano contenute nelle inchieste giornalistiche. È stata smentita dai lavoratori e dalle lavoratrici che lei aveva dichiarato che con lei non avessero avuto alcun rapporto”. Infine, la conclusione: “Sì, dovrebbe dimettersi, ripeto, per senso del pudore, per dignità”.