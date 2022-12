Santobono, Prende a calci l'infermiera per far visitare la figlia prima al Pronto Soccorso

Santobono, Prende a calci l'infermiera per far visitare la figlia prima al Pr...

A Napoli una donna 35enne aggredisce a calci un'infermiera del Pronto Soccorso del Santobono per sollecitare la visita della figlia

Madre 35enne denunciata per aver preso a calci un’infermiera del Pronto Soccorso dell’Ospedale Pediatrico Santobono di Napoli per far visitare prima la figlia.

Si tratta della 66esima aggressione al personale sanitario nel 2022.

La ricostruzione della vicenda

I fatti sono accaduti intorno alle ore 22:30 di ieri sera. Stando a una prima ricostruzione della vicenda, i tempi di attesa al Triage si stavano prolungando, quando la donna 35enne avrebbe iniziato a colpire a calci l’infermiera per sollecitare l’intervento sulla figlia, affetta da una bronchite asmatica. La madre della bimba è stata denunciata dall’Associazione Nessun Tocchi Ippocrate e per l’infermiera vittima dell’aggressione è stata prevista una prognosi di due giorni.

La difesa dell’Associazione Nessun Tocchi Ippocrate

Impegnata nella lotta contro le aggressioni al personale sanitario, l’associazione commenta così la vicenda: «La bambina era apparentemente in buone condizioni cliniche, quando l’infermiera triagista, con molta calma, invitava la madre a completare prima tutte le procedure di Triage. Ma questa si è scagliata contro la stessa, aggredendola fisicamente con dei calci». L’intervento del personale di vigilanza ha evitato che l’infermiera subisse ulteriori traumi, non riuscendo tuttavia a risparmiarle un trauma contusivo alla gamba sinistra.

La stessa infermiera ha voluto recarsi in caserma per sporgere una querela di parte.