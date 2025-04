Sara Tommasi, oggi, è un volto che racconta un viaggio di successi travolgenti e cadute dolorose. La sua storia, passata dalla Bocconi al mondo dello spettacolo, è un racconto di ambizione, errori e, soprattutto, riscatto. L’ex showgirl a raccontato il suo percorso di vita e carriera in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera, condividendo la sua esperienza tra successi, cadute e il difficile cammino verso il recupero.

Dalla Bocconi a Lele Mora: il percorso di Sara Tommasi tra fama e difficoltà personali

Tutto inizia con il suo sogno da giovane. “Ero una ragazza ambiziosa, determinata. Volevo farcela”, racconta Sara Tommasi, ripercorrendo i giorni in cui studiava economia alla Bocconi. Con la laurea in tasca, però, la sua vita prende una piega che nessuno si aspettava. Dalla teoria dei numeri e delle leggi economiche, Sara si ritrova nel mondo luccicante e insidioso dello spettacolo , così dalla Bocconi si ritrova catapultata sotto la guida di Lele Mora, uno dei più celebri agenti italiani. “Guadagnavo 10 mila euro a serata”, confessa, facendo capire quanto velocemente il successo l’abbia travolta. I soldi, le luci, le telecamere. Tutto sembrava perfetto. Ma, come accade troppo spesso, quella felicità apparente svanisce altrettanto in fretta.

Poi, la sua vita assume toni più scuri. La diagnosi di bipolarismo, che Sara ha faticato ad accettare, diventa un punto di rottura. “Non volevo ammettere che c’era qualcosa che non andava”, ammette, spiegando come la negazione della sua condizione mentale abbia reso tutto ancora più difficile. Non riusciva a prendere il controllo, e le scelte sbagliate iniziano ad accumularsi. La sua carriera, che sembrava appena iniziata, comincia a franare.

Le parole di Sara Tommasi sono un’amara riflessione sul suo passato : “Con la droga ho perso tutto.” Un’abisso che segna il suo declino. Le sostanze, la solitudine, il caos. Una spirale senza fine che la porta lontano dai riflettori e da quel mondo che un tempo sembrava avere ai suoi piedi. Il dolore, la vergogna, e quella sensazione di non riuscire mai a fermarsi. Una caduta pesante. Eppure, da lì, Sara ha trovato la forza per rialzarsi. La strada non è stata facile, ma ha iniziato a prendere consapevolezza di sé. “Ho imparato a prendermi cura di me stessa”, dice ora, con un’espressione che racconta di una nuova consapevolezza. La sua risalita è stata lenta, ma ha portato con sé un messaggio di speranza: l’importanza di affrontare i propri demoni, di cercare aiuto, di non arrendersi mai.

La sua storia non è solo quella di un nome noto, ma di una donna che ha scelto di ricostruirsi, pezzo dopo pezzo, cercando di trovare la pace dopo un lungo tumulto.