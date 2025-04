Ilary Blasi in difficoltà con The Couple: ascolti in calo e chiusura anticipata in vista. L'Isola dei Famosi potrebbe partire prima, dando una nuova opportunità alla conduttrice.

Ilary Blasi, alla guida di The Couple, il nuovo reality show di Canale 5, rischia di vederlo finire prima del previsto. Si parlava di otto puntate iniziali, ma secondo un’indiscrezione della newsletter Hit, Mediaset starebbe pensando di tagliarne tre.

The Couple, chiusura anticipata in vista: la fine del programma potrebbe arrivare il 5 maggio?

Per ora, non c’è niente di ufficiale. Lunedì 21 aprile la puntata andrà in onda regolarmente, ma gli ascolti non stanno andando come previsto. Dopo un debutto promettente, con un 18,6% di share, il programma è scivolato al 13% già alla seconda puntata. Un crollo di cinque punti percentuali che ha allarmato gli uffici di Cologno Monzese.

La domanda sorge spontanea: che fine farà The Couple? A quanto pare, la chiusura anticipata potrebbe avvenire già il 5 maggio. In questo caso, la finale arriverà alla quinta puntata, con il rischio di vedere anche ridotto il montepremi milionario che doveva essere uno degli elementi di punta del programma. Ma non tutto è negativo. La fine di The Couple potrebbe liberare il campo per L’Isola dei Famosi, che potrebbe partire il 12 maggio, con un anticipo di ben tre settimane rispetto alla data originariamente prevista.

Ilary Blasi in difficoltà: la fine di The Couple apre a una nuova chance con L’Isola dei Famosi

Ilary Blasi sta attraversando un periodo delicato. Dopo il successo delle prime edizioni de L’Isola sotto la sua conduzione, l’ultima edizione non è stata all’altezza delle aspettative. Cast poco coinvolgente, dinamiche fiacche: insomma, un’edizione che non ha convinto. The Couple doveva essere il suo rilancio. Ma la sua prova sembra non aver lasciato il segno. Eppure, Ilary rimane un volto amato dal pubblico. La sua narrazione personale – tra separazioni, docuserie e momenti di vita privata – l’ha avvicinata ancor di più al cuore degli spettatori. È un affetto che Mediaset difficilmente vorrà mettere a rischio.

Se The Couple chiuderà in anticipo, sarà un duro colpo per Ilary, ma potrebbe anche rappresentare una nuova opportunità. La strada è ora più libera per L’Isola dei Famosi, che potrebbe riaccendere la passione dei telespettatori, proprio come accadde in passato. Chissà se questo cambiamento forzato porterà davvero un nuovo vento nei salotti televisivi.