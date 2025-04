È tutto pronto per una nuova puntata di The Couple che andrà in onda stasera, 21 aprile 2025. Tra i concorrenti c’è anche Antonino Spinalbese, in coppia con Andrea Tabanelli. E mentre si scambia qualche parola con gli altri partecipanti, l’hair stylist non ha certo nascosto alcuni pensieri su relazioni passate. Tradimenti, amore, e quel tocco di ironia che non guasta mai.

Antonino Spinalbese a The Couple: frecciatina a Belen o a una delle sue ex?

Subito, senza mezzi termini, Antonino ha dichiarato: “Io non ho mai tradito in vita mia.” Una premessa chiara, come a voler tracciare la linea della sua onestà. E poi, il colpo: “Ma non so con certezza se ho le corna, ma penso di sì. Non ho mai cercato di scoprire la verità, non è quello che fa o meno l’amore.” Una frecciatina, forse, indirizzata a una delle sue ex. Belen? Chissà.

Non si è fermato lì. Antonino Spinalbese ha poi raccontato un episodio che lo ha segnato. “In passato, durante una relazione, mi ero fissato su un’altra persona. E l’ho detto alla mia ragazza. Quella volta ho capito una cosa fondamentale: parlare è importante. Ho avuto il coraggio di dirlo e mi sono reso conto che aprirsi è la chiave.” Con un sorriso, ha proseguito: “Non è che le ho detto: ‘Vado da un’altra’, ma che mi stavo fissando su un’altra. Come l’ha presa? Male, all’inizio. Ma poi è stata talmente dolce che mi sembrava di rivivere mia madre che mi accarezzava da bambino.”

The Couple, Antonino Spinalbese parla di perdono e relazioni durature: le sue parole

E poi, un altro momento di riflessione. “Se mi tradissero? Non la prenderebbe bene, certo. Però non è che ho avuto relazioni di tanti anni, quindi… non dico che sia bello tradire, ma nemmeno che se tradisci non ami. Io credo nel perdono .” Ha continuato: “Se fossi in una relazione di 15 anni, con tanto amore, condivisione, progetti… perdonerei. Perché, uno si può far prendere dal fisico. E poi, cosa faccio? Butto via tutto per un tradimento? Rimango a pensare per anni, dicendomi: ‘Se avessi perdonato?’ Non voglio avere rimpianti.”

Così, in pochi minuti, Antonino ha messo sul piatto la sua visione dell’amore e del perdono. E, come sempre, con un pizzico di ironia che non guasta mai.