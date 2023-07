Sara Tommasi ha fatto una confessione inedita su Rocco Siffredi. La showgirl sostiene che la vicenda di Maria Sofia Federico sia simile alla sua, ma non crede che sia colpa del re del cinema porno.

Sara Tommasi: la confessione su Rocco Siffredi

Intervistata da Leggo, Sara Tommasi ha detto la sua su Maria Sofia Federico, l’ex collegiale che ha fatto carte false per entrare nella Rocco Siffredi Academy. La showgirl ha visto parecchie similitudini tra la sua storia e quella della 18enne, ma ha sottolineato che il re del porno non ha alcuna colpa. Se potesse parlare con la ragazza le direbbe di fermarsi, anche perché lei a differenza sua non è malata.

Le parole di Sara Tommasi su Maria Sofia

La Tommasi ha così commentato la nuova carriera di Maria Sofia Federico:

“Maria Sofia e la sua nuova carriera? Ho seguito attentamente il suo caso insieme a mio marito, ci siamo resi conto quanto fosse simile al mio. Ma c’è da fare una differenza: io ero gravemente malata di bipolarismo e facevo uso di stupefacenti. La storia di Maria Sofia Federico sembra invece essere una scelta libera. Suo papà ha provato a fermarla. Mi ha ricordato subito mia mamma. Lei fece di tutto per fermarmi, voleva evitare che facessi quel grandissimo errore“.

Rocco Siffredi non è colpevole: parola di Sara Tommasi

In merito a Rocco Siffredi, invece, Sara l’ha completamente scagionato, confessando che nel suo caso è stata l’unico ad accorgersi che non stava bene. Ha dichiarato: