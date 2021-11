A Saragozza, in Spagna, un uomo si è tolto la vita pugnalandosi al petto in pieno giorno a Plaza Roma: l’uomo gridava il nome di Allah.

Saragozza, uomo si toglie la vita pugnalandosi al petto a Plaza Roma in pieno giorno

Nella mattinata di martedì 23 novembre, intorno alle ore 11:30, un giovane uomo si è improvvisamente tolto la vita a Plaza Roma, la piazza centrale di Saragozza, in Spagna. A quanto si apprende, l’uomo è entrato in una fontana e ha iniziato a gridare il nome di Allah e a pugnalarsi ripetutamente al petto con un coltello che aveva portato con sé.

Il drammatico e agghiacciante evento è stato filmato: i video che mostrano l’accaduto sono stati diffusi sul media.

Le immagini mostrano la vittima nella fontana intenta a pugnalarsi mentre gli agenti della polizia nazionale intervengono nel tentativo, vano, di fermare il giovane e salvarlo. I militari, infatti, hanno rapidamente provveduto a contattare il servizio medico di emergenza che, tuttavia, secondo quanto riferito da l’Heraldo de Aragón, non è riuscito a salvare l’uomo a causa della gravità delle ferite riportate.

Saragozza, uomo si toglie la vita pugnalandosi al petto a Plaza Roma in pieno giorno: i testimoni

In considerazione delle informazioni rilasciate dai media locali, è stato riferito che l’uomo girovagava per Plaza Roma a Saragozza completamente nudo. Inoltre, secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, il soggetto si era mostrato “molto turbato e gridava”.

Nello specifico, i testimoni hanno anche rivelato quanto segue: “Aveva con sé un piccolo pugnale. Correva verso la fontana, gridando senza sosta, camminava intorno alla fontana sul marciapiede, scalzo e nudo. Alzava le braccia ma non minacciava nessuno.

Era nel suo mondo”.

Saragozza, uomo si toglie la vita pugnalandosi al petto a Plaza Roma in pieno giorno: l’invocazione ad Allah

Visionando le immagini che sono state condivise sui social media, è stato possibile constatare che l’uomo si stava aggirando completamente nudo per le strade di Saragozza gridando a squarcia gola, poco prima di suicidarsi. Tra le grida della vittima, è possibile sentire spesso il soggetto invocare il nome di “Allah” o pronunciare la frase “Allah Akbar” ossia “Allah è grande”.

In merito alla vicenda, stanno indagando gli agenti della polizia nazionale che hanno comunicato di non aver ancora identificato l’uomo e di non aver ancora scoperto quali siano stati i motivi che lo hanno spinto a compiere un simile drammatico gesto.