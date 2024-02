Risulta essere leggermente in calo l'affluenza alle urne in Sardegna per le elezioni regionali del 2024: i dati nelle varie città

In data 25 febbraio, in Sardegna, si è votato per l’elezione del presidente della Regione Sardegna e il rinnovo del Consiglio regionale. Alle 7 della mattina di oggi, invece, è iniziato lo spoglio ufficiale dei voti (non preceduto da exit poll), ma i dati sull’affluenza sono già stati resi noti.

Sardegna, elezioni regionali 2024: l’affluenza

Alle ore 22 della serata di ieri, il primo dato importante riguardante le elezioni regionali in Sardegna era già stato reso noto. Parliamo, ovviamente, dell’affluenza alle urne: un aspetto sempre importante da tenere in considerazione in materia di votazioni per comprendere quanto i cittadini di una certa regione o di un determinato Stato siano attivi nella politica della propria comunità. Ebbene, per quanto riguarda la Sardegna, i risultati dell’affluenza a queste elezioni regionali 2024 sono stati deludenti: in totale ha votato solamente il 52,4% degli aventi diritto, un dato in calo rispetto a cinque anni fa, quando l’affluenza era stata leggermente superiore (53,09%).

Sardegna, elezioni regionali 2024: le città virtuose

Nello specifico, nell’importante centro di Cagliari, il risultato dell’affluenza è stato superiore alla media regionale perché alle urne si è presentato il 55,32% degli aventi diritto. Buonissimo il risultato di Nuoro, che si attesta al 60%, mentre è clamoroso il dato di Torralba, città vicino Sassari. Il comune ha raggiunto addirittura il 75,5% dell’affluenza.