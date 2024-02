Sardegna, in corso lo spoglio per le regionali: è sfida a 4 per eleggere il ...

Aperti questa mattina i seggi delle regionali in Sardegna, si procede con lo spoglio dei voti per decretare il nuovo governatore

Nella giornata di ieri, in Sardegna, i cittadini sono stati chiamati alle urne per le votazioni delle regionali. Quattro sono i nomi in corsa per il ruolo di nuovo governatore dell’isola: Lucia Chessa per Sardigna R-esiste, Renato Soru con la Coalizione sarda, Alessandra Todde per il campo largo a trazione Pd-M5s e Paolo Truzzu per il Centrodestra.

Sardegna, al via lo scrutinio delle regionali: riaprono i seggi

Questa mattina alle ore 7, i seggi in Sardegna sono stati riaperti e lo scrutinio delle schede elettorali ha potuto avere inizio: nella giornata di ieri si era votato per eleggere il governatore e rinnovare il consiglio regionale. Dalle 7 di mattina, alle 19 della sera, sono dodici le ore di tempo a disposizione per i componenti delle 1844 sezioni per comoletare tutte le operazioni e comunicare i risultati. Qualora qualche sezione non dovesse riuscire a terminare il lavoro per tempo, i plichi con tutte le schede rimaste saranno inviate ai tribunali delle circoscrizioni territoriali che termineranno di verificare gli ultimi risultati.

Sardegna, no agli exit poll per le regionali: il caso del 2019

Niente exit poll quest’anno, a differenza di quanto era accaduto 5 anni fa in Sardegna in un caso che aveva fatto molto scalpore per il completo flop da parte dei sondaggisti. Le previsioni, in quel caso avevano indicato un testa a testa tra Solinas e Zedda nella serata del giorno della votazione, ma poche ore dopo il quadro si rivelò del tutto opposto.