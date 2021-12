A Sarzana, in Liguria, è stata sventato un duplice omicidio. Un uomo voleva far uccidere sua moglie e sua suocera, ma per fortuna è stato fermato in t

Sarzana, sventato duplice femminicidio: uomo voleva far uccidere moglie e suocera

Poteva finire in modo tragico, ma fortunatamente non è stato così. A Sarzana, in Liguria, i Carabinieri sono riusciti a sventare il progetto di un duplice femminicidio. Un uomo aveva già contattato un sicario, con la richiesta di far uccidere la moglie e la suocera. Fortunatamente non ha fatto in tempo e il suo piano è fallito.

Sarzana, sventato duplice femminicidio: arrestato un 50enne

I Carabinieri sono riusciti a sventare il progetto di un duplice femminicidio. L’uomo voleva far uccidere sua moglie e anche sua suocera. Aveva già contattato un sicario con la richiesta di effettuare questo duplice omicidio. In cambio, gli aveva offerto 30mila euro. Fortunatamente i carabinieri sono riusciti a fermarlo in tempo e ora l’uomo è stato arrestato.

Sarzana, sventato duplice femminicidio: le indagini

Le indagini, coordinate dalla Procura della Spezia, sono state condotte mentre veniva adottato un dispositivo di sicurezza per le donne, in modo da fermare il progetto poco prima che diventasse esecutivo.

Le due donne fortunatamente stanno bene e l’uomo che voleva farle uccidere adesso si trova in carcere con l’accusa di duplice tentato omicidio.