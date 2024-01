La rapina è avvenuta questa mattina intorno alle 8, all’altezza del bivio per Siligo in provincia di Sassari, dove un furgone portavalori è stato assaltato da un gruppo di banditi.

Sassari, assalto ad un furgone portavalori: è caccia ai rapinatori

Il camion, un mezzo della Vigilpol che transitava in direzione Cagliari, è stato attaccato mentre stava percorrendo la strada statale 131 Carlo Felice. I rapinatori ne hanno bloccato la corsa, poi hanno iniziato a sparare, colpendo alla gamba un vigilante. Prima di scappare hanno dato alle fiamme due veicoli. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Bonorva, ancora sulle tracce dei colpevoli. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni e sono stati istituiti diversi posti di blocco anche lungo le vie secondarie. La rapina ha determinato un tamponamento, in cui sono rimaste coinvolte altre quattro persone. Tempestivo l’arrivo dei sanitari del 118, che hanno prestato soccorso ai feriti. Determinante anche l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

I precedenti

Quello avvenuto questa mattina nel sassarese non è il primo assalto ad un portavalori che accade nell’isola. Il 4 dicembre scorso alcuni rapinatori hanno sbarrato la carreggiata della statale 125 all’altezza di Tertenia, in provincia di Nuoro, e dato fuoco a dei copertoni per rallentare il traffico. Una volta attaccato il furgone avrebbero iniziato a sparare, per poi dare fuoco allo stesso camion e scappare. In quell’occasione non ci sono stati feriti.