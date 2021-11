Savona, sbarcati quattro positivi: scattate le procedure anti-Covid

Quattro positivi su nave da crociera sono sbarcati a Savona: risultano essere asintomatici.

Sono scattate le procedure anti-Covid per i quattro passeggeri della nave da crociera Costa Smeralda risultati positivi al Covid-19 e sbarcati a Savona. Tra i quattro soggetti risultano esserci due turisti tedeschi e una donna della provincia di Monza.

La nave da cui sono scesi era ormeggiata in porto.

Savona, sbarcati quattro positivi: sono tutti asintomatici

I quattro passeggeri positivi sbarcati a Savona sarebbero tutti asintomatici. La positività al Covid è stata confermata nel corso di uno screening previsto dalle norme di Costa Crociere. La notizia è stata resa nota dopo che alcune ambulanze della Croce Bianca sono giunte sul posto a prelevare i diretti interessati.

I quattro positivi sbarcati sono stati portati in ospedale

Tre dei quattro positivi (ci riferiamo ai due tedeschi e alla turista lombarda) sono stati portati in ospedale a Genova utilizzando tre ambulanze. I famigliari dei soggetti, risultati negativi ma sbarcati a scopo precauzionale, sono stati riportati rispettivamente in Germania e a Monza. Il protocollo attuale prevede, infatti, che sia gli asintomatici che i contatti vengano portati in ambulanza. Da menzionare anche una settima ambulanza, che si è diretta ad Alassio.

Quattro positivi sbarcati a Savona: episodio confermato dalla compagnia

La compagnia ha confermato l’episodio tramite le seguenti dichiarazioni riportate da Ansa: “Secondo le procedure previste dal protocollo sanitario è in corso lo sbarco protetto di alcuni casi positivi asintomatici identificati grazie allo screening di routine effettuato a bordo. Nello specifico i casi sono stati prontamente individuati, isolati e gestiti in ottemperanza con quanto previsto nel Protocollo e in coordinamento con le autorità sanitarie locali”.