Sbarchi: nel 2023 è già record: arriva l'impietosa analisi di due testate che chiamano in causa la "mission" per adesso fallita del governo Meloni

In tema di sbarchi “clandestini” nel 2023 sarebbe già record.

Il Giornale ed un articolo su Il Primato Nazionale di Alberto celletti ne enunciano 3.600 dal primo gennaio e parlano di “disastro”. Secondo l’analisi dei due media Il governo guidato da Giorgia Meloni “è in uno stato di totale paralisi, al netto delle comunicazioni su decreti, codici e quant’altro”.

E le accuse sono anche rivolte alla cosiddetta “stampa mainstream” che, dal canto suo, “difende il ruolo ‘minoritario’ delle Ong: senza dare peso alla potenza calamitica delle stesse”.

I dati senza commento sono quelli per cui oltre 3.600 clandestini sarebbero arrivati nel giro di nove giorni. E secondo quei numeri il totale degli sbarchi nel 2023 sarebbe già attestato su una cifra da considerarsi record “per un anno ancora giovane ma partito decisamente male sotto il profilo dell’immigrazione illegale”.

Piantedosi “sta perdendo la sfida”

Il governo al momento appare “completamente paralizzato” ed il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, tra lo studio di un decreto qui e un codice di condotta lì, “puntando sull’inutilissima ed inesistente solidarietà europea, sta perdendo clamorosamente la sfida”.

La chiosa è netta: “Le navi arrivano, i clandestini arrivano, in quantità non inferiori al passato ma anzi, perfino superiori. E nella vita, come sempre, contano i fatti. (…) Ad oggi la situazione può essere definita in un solo modo: un disastro”.