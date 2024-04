L'installazione di uno scaldabagno elettrico Ariston rappresenta la soluzione ideale per chi vive in condominio e vuole risparmiare sulle bollette.

Installa uno Scaldabagno elettrico Ariston non te ne pentirai!

Dispositivo elettrico che produce una grande quantità di acqua calda sempre disponibili. I modelli sono con serbatoio oppure con riscaldamento istantaneo. L’Ariston ha creato dei sistemi che permettono di risparmiare denaro oltre le 200 € all’anno, rispetto ai suoi competitor. Ci sono sistemi che sono con sistema di domotica o dove si decide quanta acqua calda avere in modo da non richiedere un’eccessiva assorbenza elettrica.

Scaldabagni studiati nei design in modo da abbinarsi allo stile usato in casa e non occupare spazio. Il vantaggio di avere uno scaldabagno elettrico è quello di non dover avere un impianto di dispersione dei fumi, come per i modelli a gas. Spesso si pensa che i modelli a gas siano più convenienti perché è un combustibile che costa poco. Solo che se poi pensiamo alle manutenzioni e pulizie che si debbono fare durante l’anno, si comprende che non è poi tanto “economico”. Per loro è necessaria una manutenzione pari alla caldaia e deve sottostare alle stesse regole, analisi dei fumi e revisioni.

Mentre utilizzando uno modello elettrico si può installare ovunque, senza bisogno di creare impianti di areazione o dispersione dei fumi e non si è costretti a fare opere murarie, come forare i muri. Una soluzione ideale per chi vive in condominio o dove ci sono severe leggi per la tutela e protezione ambientale.

ASSORBENZA ELETTRICA

I dispositivi elettrici di medie o grandi dimensioni dovrebbero essere sempre controllati negli anni per la loro resa energetica. L’assorbenza elettrica può immediatamente schizzare alle stelle. Questo capita a causa di problemi nel cablaggio.

Per esempio uno o più circuiti hanno perso il loro rivestimento isolante, quindi si ha una dispersione elettrica. Oppure il dispositivo è sporco al suo interno e questo vuol dire che c’è bisogno di più energia elettrica per arrivare poi alla giusta temperatura. Senza contare che c’è il calcare che tende poi a creare degli isolamenti nei componenti che forniscono calore.

La manutenzione può essere utile perché si ha un dispositivo che poi non fa lievitare le bollette. In alternativa potete acquistare un nuovo modello che sia altamente all’avanguardia. L’Ariston propone sistemi in cui si controllano i consumi elettrici come il Lydos Hybrid Wifi, Velis Pro e Velis Pro Dry Wifi.

Scaldabagno consuma troppo, perché?

Tutti gli impianti di riscaldamento, nel corso degli anni, iniziano a consumare di più, sia elettrici che con combustibili solidi oppure gassosi. Una conseguenza normale perché i componenti interni iniziano a usurarsi ed hanno bisogno di più potenza per funzionare.

Uno scaldabagno elettrico che ha più di 8 anni può iniziare a far lievitare le bollette. Fare una buona manutenzione permette di avere una riduzione dei consumi, ma è vero che è necessario anche valutare quali sono i suoi programmi e tecnologie.

Di solito comunque il problema riguarda direttamente il cablaggio che si può ossidare o inumidire. Se la bolletta è elevata da un mese all’altro, la causa potrebbe essere qualche cavo o circuito scoperto, quindi è bene far fare un controllo.