Un momento che doveva essere solo un siparietto leggero durante un concerto dei Coldplay si è trasformato in un boomerang mediatico per Andy Byron, CEO della tech company Astronomer. Ripreso dalle telecamere, durante la celebre “kiss cam”, Byron è finito al centro di un’ondata di critiche virali. Dopo giorni di silenzio e pressioni interne, è arrivata la decisione ufficiale.

Polemiche su Andy Byron: il video virale e la reazione dell’azienda

La scena, divenuta virale in poche ore, mostrava due alti dirigenti della società tecnologica newyorkese Astronomer – Andy Byron e Kristin Cabot – sorpresi in atteggiamenti affettuosi durante un concerto dei Coldplay.

Ripresi dalla kiss cam e proiettati sul maxi schermo dello stadio, i due si erano abbracciati e, accorgendosi di essere inquadrati, avevano cercato goffamente di nascondersi, suscitando reazioni tra il pubblico. Il video ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando voci su una possibile relazione extraconiugale, ipotesi poi confermata.

In seguito all’ondata di polemiche, Astronomer ha rotto il silenzio con un post su X, dichiarando di aver aperto un’indagine interna per fare luce sull’accaduto. L’azienda ha ribadito il proprio impegno nel rispettare i valori e la cultura che la guidano fin dalla fondazione, sottolineando che si aspetta dai propri dirigenti un comportamento esemplare sia sul piano etico che professionale.

Il consiglio di amministrazione ha inizialmente sospeso Byron e, nella giornata di sabato, ha comunicato di aver firmato ufficialmente le sue dimissioni.

Scandalo ‘Kiss cam’, polemiche su Andy Byron: il CEO annuncia la sua decisione

Andy Byron non è più alla guida di Astronomer. L’amministratore delegato della società tecnologica con sede a New York ha presentato le proprie dimissioni ieri, sabato 19 luglio, in seguito alla bufera mediatica esplosa dopo un episodio diventato virale sui social.

In un primo momento, l’azienda aveva sospeso Byron in via precauzionale, in attesa di chiarimenti. Ora, a pochi giorni dalla bufera, è arrivata la decisione definitiva. In un comunicato ufficiale, Astronomer ha dichiarato:

“Andy Byron ha presentato le sue dimissioni e il consiglio di amministrazione ha accettato. Il Consiglio inizierà la ricerca del prossimo amministratore delegato in qualità di co-fondatore e chief product officer Pete DeJoy continua a servire come CEO ad interim. Prima di questa settimana, eravamo noti come pionieri nello spazio DataOps, aiutando i team di dati a supportare qualsiasi cosa, dall’analisi moderna all’IA di produzione”.

Il consiglio di amministrazione ha già avviato il processo di selezione per individuare un nuovo CEO. Nel frattempo, la vicenda continua a far discutere.