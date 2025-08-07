Un nuovo capitolo si aggiunge al già controverso caso che vede protagonista Raoul Bova. L’attore, da settimane al centro dell’attenzione mediatica per una vicenda dai contorni ancora poco chiari, torna sotto i riflettori con sviluppi che promettono colpi di scena. Secondo indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, nel fascicolo dell’inchiesta spunterebbe anche il nome di Alba Parietti.

Una presenza che ha subito acceso l’interesse dell’opinione pubblica, alimentando ipotesi e speculazioni su un possibile coinvolgimento della showgirl in una trama sempre più intricata. Cosa sta davvero accadendo dietro le quinte del mondo dello spettacolo?

Il contrattacco legale di Raoul Bova scuote il mondo dello spettacolo

La vicenda giudiziaria che coinvolge Raoul Bova sembrerebbe aver raggiunto un punto cruciale. L’attore, dopo la divulgazione di audio e messaggi privati attribuiti a una relazione extraconiugale con Martina Ceretti e in seguito al presunto tentativo di estorsione di cui si ritiene vittima, avrebbe reagito avviando una serie di azioni legali.

A riportare un quadro dettagliato della situazione è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha reso noto l’elenco dei soggetti coinvolti in una denuncia formale depositata da Bova e dai suoi legali. Tra questi figurano Fabrizio Corona, diverse piattaforme digitali come Meta, Google, TikTok, X, Ryanair, SSC Napoli e Torino FC. Il punto centrale della controversia riguarda la diffusione di un file audio, inizialmente inoltrato da Federico Monzino a Corona, poi diventato virale in rete e oggetto di commenti e contenuti dal tono spesso ironico o lesivo.

Caso Raoul Bova, la vicenda si infittisce: tra i nomi anche Alba Parietti

Secondo quanto riportato da Parpiglia, la strategia legale dell’attore non si limiterebbe alla sola sfera civile, ma includerebbe anche implicazioni penali. Tra le persone menzionate nelle azioni legali sarebbe stato inserito anche il nome di Alba Parietti, accostata alla querela presentata da Bova. In questo contesto, la Parietti era intervenuta pubblicamente per esprimere il proprio punto di vista sulla vicenda.

Intanto, emerge anche una stima preliminare del danno economico che Bova intenderebbe richiedere come risarcimento: una cifra impressionante, pari a circa 20 milioni di euro. Sul piano legale, la situazione appare ancora in evoluzione e sarà necessario attendere eventuali conferme o sviluppi formali da parte del team legale dell’attore.