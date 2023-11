Ilaria De Rosa è stata scarcerata in Arabia Saudita dopo essere stata arrestata con l’accusa di spaccio di stupefacenti. La hostess 23enne era stata arrestata per uno spinello trovato durante un blitz della polizia.

Scarcerata Ilaria De Rosa, hostess italiana arrestata in Arabia per possesso di Marijuana

Ilaria De Rosa è stata scarcerata. L’hostess trevigiana di 23 anni dell’Avion Express è stata liberata in Arabia Saudita, dove era stata arrestata a maggio con l’accusa di traffico e detenzione di stupefacenti. La ragazza era stata arrestata perché trovata in possesso di uno spinello, ma i genitori hanno sempre respinto le accuse. La 23enne lavorava da tempo come hostess sui voli internazionali e, da viaggiatrice esperta, non avrebbe mai portato con sé stupefacenti in Medio Oriente. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, dopo la scarcerazione non si sa ancora se la 23enne tornerà in Italia, dalla mamma che abita a Castelminio di Resana, a Treviso, o se andrà in Belgio dal padre, ufficiale dell’aeronautica in servizio in una base Nato. La giovane non potrà più tornare in Arabia Saudita.

Scarcerata Ilaria De Rosa: il caso

Il caso di Ilaria De Rosa era balzato alle cronache a metà maggio, quando la madre era andata dai carabinieri di Castelfranco Veneto a denunciare la scomparsa della 23enne. La ragazza faceva abitualmente scalo a Jeddah, con la compagnia aerea per la quale lavorava. I genitori non erano più riusciti a mettersi in contatto con lei da fine aprile. La compagnia aerea aveva fatto sapere che era stata arrestata e caricata in auto da tre persone davanti all’albergo in cui si trovava con amici. Il timore iniziale era che si fosse trattato di un sequestro di persona.