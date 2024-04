Due elicotteri militari si sono schiantati in volo durante un addestramento. Terribili le immagini che circolano sul web e tragico il bilancio, infatti sono morti dieci membri dell'equipaggio.

Circolano sul web le immagini dello scontro fra due aerei militari che in Malesia, stavano effettuando un addestramento. L’impatto è stato molto violento e hanno perso la vita dieci membri dell’equipaggio.

Scontro fra aerei militari in Malesia

Durante una sessione di addestramento nell’ovest della Malesia, due elicotteri militari si sono schiantati per causa ancora non chiare.

C’è un video di quegli istanti, dove si vede chiaramente come i due velivoli in fumo precipitano al suolo in seguito all’impatto.

Non è chiaro cosa sia successo ad alta quota e ora le forze dell’ordine del Paese asiatico stanno indagando per capirne di più.

La dinamica dello schianto fra elicotteri militari in Malesia

Dopo essersi toccati, gli elicotteri militari sono precipitati a terra, così hanno perso la vita dieci persone dell’equipaggio.

Le autorità locali hanno confermato che nessuno di coloro che si trovava su quegli elicotteri è sopravvissuto.

Un velivolo è caduto in una piscina e l’altro su una pista da corsa. Erano insieme ad altri elicotteri stavano effettuando delle prove per una parata militare della Marina reale della Malesia.

Lo schianto è avvenuto appena dopo il decollo e le autorità locali stanno visionando alcuni filmati die presenti per ricostruire meglio i fatti.

In volo, i velivoli si erano alzati contemporaneamente insieme ad altri elicotteri che poi dovevano dirigersi in direzioni diverse per formare uno spettacolo aereo. Tuttavia qualcosa è andato storto e pochi secondi dopo, l’impatto terribile e violento.

Stando alle primissime informazioni trapelate, sembra che uno dei due, virando, abbia colpito il rotore dell’altro causando appunto il disastro.