Schianto mortale da 7 metri: operaio precipita dal tetto di un capannone

Un drammatico incidente ha scosso la comunità di San Giovanni in Marignano. Oggi, lunedì 20 ottobre, un operaio di 64 anni ha perso la vita precipitando dal tetto di un capannone. L’episodio, avvenuto poco prima di mezzogiorno, mette ancora una volta in luce i rischi legati ai luoghi di lavoro.

Schianto mortale da 7 metri: la Procura apre un fascicolo

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e l’elisoccorso, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano. Carabinieri e ispettori del lavoro hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’evento e verificare le condizioni di sicurezza del cantiere.

La Procura di Rimini ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e disposto il sequestro dell’area, mentre l’autopsia sul corpo della vittima dovrebbe chiarire le cause precise della morte.

Poco prima di mezzogiorno, un uomo di 64 anni residente in provincia di Pesaro ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro nella zona industriale di San Giovanni in Marignano (Rimini).

La vittima, Claudio Reggiani, dipendente di una ditta di catering, stava consegnando il pranzo agli operai impegnati nella manutenzione del tetto di un capannone. Per cause ancora da accertare, durante il tragitto sul tetto ha calpestato un lucernario che ha ceduto improvvisamente, provocandone la caduta da un’altezza di circa sette metri. L’impatto è stato immediatamente fatale.

La sindaca Michela Bertuccioli ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale e della comunità locale, sottolineando la gravità della perdita e la vicinanza alla famiglia.