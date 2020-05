E-pharmacy, Farmaciauno sempre più leader di mercato

Sta prendendo piede il settore dell'E-pharmacy durante questo periodo di emergenza e Farmaciauno ne è leader.

Il boom della vendita di medicinali da banco online sta rivoluzionando il settore farmaceutico, con una crescita esponenziale negli ultimi anni che mostra una tendenza ormai delineata. In questo scenario si fa notare l’ottimo risultato di alcune realtà in particolare, premiate dagli utenti con un incremento considerevole degli acquisti digitali.

Questo canale di vendita si sta dimostrando un sistema efficiente e sicuro, grazie a una normativa chiara, al sostegno delle istituzioni e al lavoro delle farmacie impegnate nella tutela dei consumatori. Si tratta di un punto fondamentale, sul quale si gioca il rapporto di fiducia indispensabile per sostituire la vendita al dettaglio fisica con quella telematica.

È il caso di Farmaciauno, sempre più leader di mercato nel comparto dell’e-pharmacy, con una quota in costante aumento e una posizione ormai consolidata. Alla base del successo di questo progetto c’è una complessa strategia aziendale, volta a portare la qualità del servizio e l’esperienza professionale del modello farmaceutico tradizionale nel mondo online.

Il mercato digitale in Italia

Il commercio elettronico ha registrato una notevole crescita in Italia, soprattutto negli ultimi anni, in cui lo sviluppo di numerosi e-commerce affidabili ha contribuito a creare anche nel nostro paese un clima di fiducia tra i consumatori e la rete. L’acquisto di prodotti sul web, infatti, non comporta rischi quando ci si rivolge ai principali punti di riferimento del settore, in grado di fornire ogni tipo di garanzia agli utenti.

Si è raggiunta in breve tempo la fidelizzazione del cliente in numerosi settori, grazie anche ai numerosi servizi e vantaggi messi a disposizione, come per esempio le promozioni speciali, i periodi di prova gratuita oppure il reso gratuito.

Per quello che riguarda le farmacie online nello specifico, l’impegno fin dall’inizio è stato quello di selezionare prodotti appartenenti solo ai migliori marchi, in grado di soddisfare le richieste delle persone in merito alla salute e al benessere.

Il settore e-pharmacy, dunque, ha registrato numeri importanti immediatamente proprio perché alcune realtà, come appunto Farmaciauno, hanno intercettato fin da subito i bisogni dei consumatori e sono state in grado di mettere a disposizione un’offerta di servizi e prodotti di alta qualità.

Il segreto del successo delle farmacie virtuali: qualità e trasparenza

La svolta per le farmacie digitali è stata determinata dall’adozione di una strategia basata non solo sulla convenienza e l’accessibilità, ma su un servizio trasparente e di qualità.

Si tratta del modello utilizzato da Farmaciauno, piattaforma tra le più visitate e apprezzate in Italia per l’acquisto di farmaci da banco, integratori alimentari e prodotti per il benessere e la cura del corpo.

La piattaforma, gestita dalla Farmacia Santa Rita, ha messo al centro della sua strategia l’assistenza ai clienti, la comunicazione e la trasparenza delle informazioni fornite agli utenti. Il lavoro incessante sull’autorevolezza della farmacia online, con la valorizzazione dei servizi di supporto alle persone, ha permesso di trasferire sul web le conoscenze dei titolari e dei collaboratori dell’azienda.

In questo modo, è stata messa a disposizione dei clienti online la formazione professionale dei farmacisti, una soluzione premiata dagli utenti, i cui risultati contribuiscono alla continua crescita della farmacia online.

Ciò permette ai clienti di ricevere assistenza durante tutte le fasi, dalla scelta dei prodotti più adatti alle proprie necessità alla finalizzazione dell’ordine, con un checkout semplice e veloce, un efficiente servizio di consegna a domicilio e supporto post-vendita.

Da sottolineare anche l’utilizzo strategico dei social media, adoperati per gestire una comunicazione diretta con i clienti, che possono avvalersi di vari canali scegliendo quello che preferiscono, da WhatsApp a Facebook, da Telegram a Instagram. A tutto ciò si va ad aggiungere un sistema evoluto con recensioni trasparenti, oltre all’assistenza telefonica e alla possibilità di interagire con la farmacia anche tramite email.