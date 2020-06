Eclissi anulare di Sole del 21 giugno 2020: sarà visibile anche in Italia

Il 21 giugno 2020 ci sarà un'eclissi anulare di Sole: il risultato, visibile anche da alcune zone dell'Italia, è quello di un anello di fuoco.

Nel giorno in cui inizierà l’estate, il 21 giugno 2020, in cielo avrà luogo un’eclissi anulare di sole, un fenomeno che giunge sempre circa due settimane prima o dopo un’eclissi lunare. Il 5 giugno c’è infatti stata un’eclissi penombrale di Luna e questo nuovo spettacolo, seppure soltanto in aree limitate, sarà godibile anche dall’Italia.

Eclissi anulare di Sole il 21 giugno 2020

Si tratta di un particolare caso di eclissi di Sole, momento in cui cioè si ha un allineamento di Terra, Luna e della nostra stella che possiamo ammirare oscurata. Nel caso di un’eclissi anulare però il satellite è particolarmente lontano dal nostro pianeta perché vicino al suo apogeo, il punto di massima distanza dalla Terra. E dunque il Sole non sarà del tutto oscurato ma apparirà coperto solo per gran parte del disco centrale, lasciando scoperta la parte esterna.

Il risultato visivo è quello di un anello di fuoco.

Tempo permettendo, potranno vedere l’anello intero soltanto alcune zone dell’Africa tra cui la Repubblica Centrafricana, il Congo e l’Etiopia, così ma anche dell’Asia, come il sud del Pakistan, l’India settentrionale e la Cina. Una visione parziale ce l’avranno invece gran parte dell’Asia, dell’Australia settentrionale, dell’Africa e dell’Europa sud-orientale. Tra i paesi compresi in quest’ultimo blocco c’è anche l’Italia dove sarà osservabile a Roma dalle 7:18 alle 7:46, a Peschici nel Garbano dalle 7:11 alle 7:55 e a Catania dalle 6:56 alle 7:57.

Questi infatti gli orari italiani precisi a cui avrà luogo l’eclissi anulare: inizierà alle 5.45, il Sole sarà oscurato totalmente dalle 6.47 raggiungendo il massimo alle 8.40. L’oscuramento totale finirà alle 10.32. e il fenomeno in generale potrà dirsi finito alle 11.34. Si evince quindi che soltanto i residenti di pochissime aree potranno godere direttamente dello spettacolo: gli altri dovranno accontentarsi dello streaming.