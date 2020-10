La presenza e il buon funzionamento dei data center sono necessari per il business dell’azienda sia funzionale e produttivo: di cosa si tratta?

La rivoluzione tecnologica che ha investito il mondo negli ultimi decenni ha portato a una enorme serie di cambiamenti che hanno coinvolto sia la vita privata di tutte le persone che quella lavorativa delle aziende e dei professionisti, stravolgendo le nostre abitudini quotidiane. Oltre alle novità pratiche e di esecuzione, è cambiato in modo radicale il nostro vocabolario e, nel linguaggio comune di tantissime persone, sono entrati nuovi vocaboli e nuovi concetti di cui fino a poco tempo fa non conoscevamo l’esistenza. Oggi vi parleremo proprio di uno di questi: avete mai sentito parlare di data center?

Che cos’è un data center

Se non sapete cos’è un data center, tranquilli, è molto più semplice di quello che può sembrare: si tratta della così detta sala macchine, anche definita CED (ovvero l’acronimo che definisce il Centro Elaborazione Dati), che è il luogo deputato ad ospitare i server, gli storage, i gruppi di continuità e tutte le diverse apparecchiature elettroniche che sono in grado di permettere all’azienda di governare e gestire tutti i processi e le comunicazioni digitali senza soluzione di continuità temporale: i data center, infatti, sono in funzione 24 ore su 24, per tutti i giorni dell’anno.

La loro presenza e il loro buon funzionamento sono necessari per il business dell’azienda sia funzionale e produttivo, in quanto i data center gestiscono e processano i dati fondamentali per l’operatività di una qualsiasi attività.

Che cosa possiamo trovare all’interno di un data center

All’interno di un data center, come abbiamo già anticipato, vi sono una serie di machine quali i server, gli storage e diverse tipologie di sistemi che hanno la funzione di conservazione dei dati e di monitoraggio degli stessi. A tutto questo si aggiungono i router e gli switch, con la funzione di incanalare i dati e le informazioni, e i gruppi di continuità per assicurare il buon funzionamento delle macchine anche in casi di temporanea assenza di energia elettrica. A tutto questo, ovviamente, vanno aggiunti tutti i dispositivi di sicurezza, come i firewall, che ci permettano di essere protetti e tutelati dal rischio di eventuali intrusioni dall’esterno.

A chi rivolgersi

Qualora la tua azienda abbia bisogno di un data center sicuro ed affidabile è necessario rivolgersi a società specializzate del settore, come ad esempio Seeweb, in grado di affiancare con competenza e professionalità te e la tua attività nel fornire la soluzione più adatta alle singole esigenze, fornendo la strumentazione e il supporto di cui necessiti.