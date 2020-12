Spedizione online, il vantaggio che offre internet

Affidarsi alle spedizioni online, anziché recarsi in un ufficio postale e fare file immense, consente di gestire al meglio la propria giornata.

L’evoluzione in ambito digitale, da un po’ di tempo a questa parte, ha offerto alla società dei vantaggi per risparmiare tempo e – perché no – anche denaro. In internet sono presenti tantissime realtà che consentono di fare spedizioni in tutta comodità, direttamente da casa. Un modo semplice, veloce e proficuo per la tasca e per il proprio tempo.

Spedizioni online: gli strumenti tecnologici per migliorare la qualità

L’invio di lettere, pacchi, documenti e così via – ad oggi – si è modernizzato e velocizzato. Ciò vale a dire – come ribadito – che l’opzione di affidarsi ai siti, anziché recarsi in un ufficio postale e fare file immense (anche alquanto noiose), consente di gestire al meglio la propria giornata stando a pari passo con i nuovi mezzi digitali.

Complice è anche l’emergenza sanitaria che l’intero Paese si trova a fronteggiare, infatti se fino a qualche tempo fa questi strumenti non erano particolarmente considerati dalle persone, adesso spedire da casa con rapidità e usufruire di servizi di spedizione postale direttamente in rete è – chiaramente – un tornaconto. Tanti siti web consentono di effettuare spedizioni con successo, ad esempio:

Lettera Senza Busta – una delle realtà del web più gettonate e veloci. Spedire raccomandate, telegrammi, disdette, fax, pacchi direttamente dal computer o dall’app apposita, 24 ore su 24, non è un gran beneficio? Internet offre piattaforme sempre più innovative con servizi ottimali, in grado di adattare i contenuti delle pagine a qualsiasi schermo.

Grazie a queste funzionalità, dunque, è possibile servirsi di tutti i servizi online da qualsiasi tipo di dispositvo (pc, smartphone, tablet).

Basta davvero un clic per avviare tutte le procedure necessarie e Letterasenzabusta dà la possibilità di operare in varie sezioni.

Qualsiasi tipologia di spedizione dà effettuare – c’è da aggiungere – avrà un valore legale e sarà riconosciuto anche a livello giuridico (in Italia e all’estero).

La raccomandata on-line: come funziona

Se urge spedire una raccomandata, specie in tempi di criticità, il servizio che offre la rete – fortunatamente – è attivo a tutte le ore, 365 giorni all’anno. La tipologia di spedizione di questo portale è diverso, in quanto chiede di personalizzare la propria spedizione con il servizio di raccomandata on-line che viene consegnato in formato digitale. Altra soluzione, invece, è di richiedere il servizio in formato cartaceo.

Qual è la novità?

Solitamente, le altre piattaforme imbustano le raccomandate online con la classica busta da lettere (con o senza finestra), mentre la Raccomandata Senza Busta cartacea è confezionata e sigillata senza l’utilizzo della busta. Questa metodologia permette al mittente di evitare ipotetiche opposizioni sul contenuto, il quale non potrà mai asserire di aver ricevuto una busta vuota o dei semplici fogli bianchi. Le raccomandate digitali, praticamente, hanno le stesse connotazioni delle raccomandate fisiche, la novità è che saranno recapitate senza problemi e con più velocità.

Spedire un pacco con un clic, si può!

Così come le altre procedure, per spedire un pacco, bisogna registrarsi al sito (gratuitamente) e dopo aver creato l’account è possibile accedere allo spazio online e procedere con la spedizione di una lettera o – in questo caso – di un pacco. Occorre compilare il modulo richiesto e procedere al pagamento, sarà poi il corriere a fare il resto. L’assistenza fornita dalla piattaforma è presente in ogni momento, così da controllare e monitorare a che punto è la spedizione.

Il servizio di spedizione online è rivolto anche agli ordini internazionali, con tariffe più che convenienti. Un pacco – così come una busta ovviamente – viaggia in sicurezza e in tempi davvero brevi. Chi lo avrebbe mai detto che bastasse un semplice clic per spedire un pacco?

Metodi di pagamento del servizio: anche in criptovaluta

Tra i metodi di pagamento disponibili – come Paypal, carta di credito e bonifico bancario – è possibile pagare anche in Bitcoin. Una modalità che non tutte le piattaforme promuovono.

Più evoluzione, ecco come funziona l’app

L’applicazione di LetteraSenzaBusta consente di monitorare la spedizione, ma soprattutto ha lo scopo di facilitarne l’uso. L’app è disponibile per i dispositivi Android e iOS, una volta effettuato il download si potrà scegliere il servizio postale online più adatto alle proprie esigenze. Successivamente, cliccando sulle varie icone proposte è possibile leggere tutte le info e i dettagli sul servizio (tempi di consegna e costi, ad esempio). In primis, occorre registrarsi al servizio, poi procedere alla stesura del testo della lettera tramite il programma di testi online o, in alternativa, allegare un file già preparato.

Inoltre, si può godere di ulteriori funzioni; tra queste, ad esempio, c’è la possibilità di inviare uno stesso contenuto (lettera) a più destinatari in contemporanea. Per un’autenticità maggiore, è possibile anche inserire il proprio logo o un’immagine.