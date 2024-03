Trenitalia garantisce alcune corse nazionali che per legge non possono saltare: l'elenco è sul sito dell'azienda

Il prossimo fine settimana, dall’orario delle 21 di sabato 23 marzo fino alle 21 di domenica 24 marzo, si prospetta un periodo difficile per chiunque debba viaggiare in treno in Italia, a causa dello sciopero nazionale indetto dal Gruppo Fs Italiane, Italo e Trenord.

Sciopero dei treni 23 e 24 marzo: orari e servizi garantiti

Questo sciopero, promosso dalle sigle sindacali autonome SGB, USB e CUB Trasporti, coinvolgerà sia il personale di bordo che quello di macchina, con potenziali conseguenze su tutto il territorio nazionale.

Secondo quanto dichiarato dal Gruppo Fs, l’impatto dello sciopero potrebbe essere significativo, con possibili cancellazioni totali e parziali di treni Frecce, Intercity e Regionali di Trenitalia. È importante notare che gli effetti della mobilitazione potrebbero manifestarsi anche prima dell’inizio ufficiale dello sciopero e protrarsi oltre l’orario previsto per la sua conclusione.

Tuttavia, durante lo sciopero, Trenitalia garantirà alcune corse nazionali obbligatorie per legge, consultabili sul sito dell’azienda. Inoltre, i treni regionali saranno mantenuti nelle fasce orarie più frequentate dai pendolari, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Sciopero dei treni 23 e 24 marzo: fasce orarie garantite

Per ricevere ulteriori informazioni sui collegamenti attivi e sui servizi disponibili, è possibile consultare l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità sul sito web, i canali social del Gruppo Fs Italiane o chiamare il numero verde gratuito.

Anche Italo ha pubblicato l’elenco dei treni garantiti durante lo sciopero sul proprio sito ufficiale, al fine di ridurre al minimo i disagi per i viaggiatori. Tuttavia, va tenuto presente che in Lombardia i disagi inizieranno prima, con lo sciopero dell’Atm a Milano già previsto per oggi, con interruzioni previste su tutte e cinque le linee della metropolitana, dei bus e dei tram.

Per il fine settimana, Trenord avverte del rischio di cancellazioni o modifiche alla circolazione dei treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza, nonché del servizio aeroportuale. È importante pianificare con attenzione i propri spostamenti e considerare possibili alternative di trasporto in caso di disagi.