Quella di mercoledì 5 febbraio 2025 sarà un’altra giornata nera per i pendolari. E’ stato infatti confermato lo sciopero del personale Trenord, che durerà 23 ore, ovvero dalle ore 3:00 del 5 febbraio alle ore 2:00 del 6 febbraio 2025.

Sciopero Trenord 5 febbraio: disagi in vista per i pendolari

E’ stato confermato lo sciopero del personale di Trenord per la giornata di mercoledì 5 febbraio 2025, che si prospetta essere un’altra giornata nera per i pendolari. A incrociare le braccia saranno i lavoratori rappresentanti del sindacato Orsa. Lo sciopero durerà 23 ore, dalle ore 3:00 del 5 febbraio alle ore 2:00 del 6 febbraio 2025. Nel corso quindi della giornata di mercoledì 5 febbraio si prevedono disagi nei servizi regionali, suburbani, aeroportuali e a lunga percorrenza.

Sciopero Trenord 5 febbraio: i treni che viaggeranno

Sul sito ufficiale di Trenord potete trovare, in costante aggiornamento, tutti i treni che viaggeranno nella giornata di mercoledì 5 febbraio. La mattina viaggeranno i treni con orari di partenza dalla stazione di origine dopo le 6:00 e con arrivo alla destinazione finale entro le 9:00. Mentre nella fascia pomeridiana circoleranno i treni con partenza prevista dopo le ore 18:00 e con arrivo alla stazione finale entro le 21:00. Le corse dopo le ore 21:00 non sono garantite. Si ricorda che in caso di cancellazioni del servizio aeroportuale, saranno attivati autobus senza fermate intermedie da Milano Cadorna a Malpensa per il Malpensa Express. La partenza degli autobus sarà in via Paleocapa 1 a Milano Cadorna. Ci saranno collegamenti sostitutivi anche tra Stabio e Malpensa per la linea S50.