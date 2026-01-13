Scomparsa di Federica Torzullo: Indagini Sul Possibile Omicidio Avviate

Dal 8 gennaio, la comunità di Anguillara Sabazia è scossa dalla scomparsa di Federica Torzullo, una donna di 41 anni di cui non si hanno più notizie. Il marito ha sporto denuncia il giorno successivo, dando il via a un’intensa operazione di ricerca condotta dai carabinieri e dai vigili del fuoco.

Le autorità stanno seguendo ogni pista possibile e, secondo quanto riportato, la procura di Civitavecchia ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di omicidio.

Le indagini in corso

Oggi, i carabinieri hanno effettuato un accesso nell’abitazione di Federica per raccogliere elementi utili alle indagini. La casa è stata sottoposta a sequestro insieme al veicolo e al telefono cellulare del marito, elementi che potrebbero rivelarsi fondamentali per chiarire la situazione. Nonostante le ricerche siano state avviate immediatamente, fino a ora non sono emerse tracce della donna.

Ricerca attiva e appelli per aiuto

Le operazioni di ricerca si concentrano nell’area del lago di Bracciano, dove i soccorritori perlustrano le sponde e le acque circostanti. Il cellulare di Federica risulta spento e non ha registrato alcun movimento. Gli investigatori non trascurano alcun dettaglio e si attivano per raccogliere informazioni che possano portare a una svolta nel caso.

Il profilo di Federica Torzullo

Al momento della sua scomparsa, Federica Torzullo aveva con sé i documenti e non ha lasciato alcun segnale premonitore. L’associazione Penelope Lazio, attiva nel supporto alle persone scomparse, ha lanciato un appello alla comunità per ottenere supporto. La descrizione della donna indica un’altezza di circa 1,80 metri, un peso di circa 80 kg, e una corporatura media. I suoi capelli sono castani e gli occhi scuri. Ha diversi tatuaggi, tra cui un cuore sulla spalla destra e un disegno tribale sul petto.

Il coinvolgimento della comunità

La reazione della comunità è stata immediata, caratterizzata da appelli diffusi sui social media e manifestazioni di solidarietà. Il marito di Federica, in contatto costante con l’associazione Penelope, ha espresso la propria preoccupazione, sottolineando che non era mai accaduto prima che la moglie si allontanasse senza avvisare. La situazione ha suscitato molteplici emozioni tra i residenti locali, che si sono uniti nella speranza di ritrovarla sana e salva.

Le indagini e le speranze future

Le indagini continuano senza sosta e, mentre la procura lavora per chiarire la dinamica degli eventi, la famiglia e gli amici di Federica nutrono speranze in un esito positivo. Ogni informazione utile risulta fondamentale per far luce sulla vicenda e per fornire alla famiglia la certezza che desiderano. La comunità di Anguillara Sabazia si stringe attorno alla famiglia Torzullo, nella speranza di riportare a casa la donna scomparsa.