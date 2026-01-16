Scomparsa di Federica Torzullo: ultime notizie e sviluppi delle indagini in corso

La scomparsa di Federica Torzullo, una donna di 41 anni, avvenuta l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia, ha suscitato una mobilitazione significativa delle forze dell’ordine. Le ricerche, avviate subito dopo la denuncia presentata dal marito, Claudio Carlomagno, si sono intensificate nella zona circostante, ma i dettagli sulla sua scomparsa rimangono ancora poco chiari.

Il contesto della scomparsa

Federica è stata vista per l’ultima volta la sera dell’8 gennaio, quando una telecamera di sicurezza ha registrato il suo ingresso nella villetta in cui viveva con il marito e il loro figlio di 10 anni. Da quel momento, il suo telefono cellulare è risultato irraggiungibile e non ci sono state ulteriori tracce della donna. La denuncia di scomparsa è stata formalizzata dal marito il giorno successivo, avviando una serie di ricerche da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco.

Indagini in corso

Il marito di Federica, attualmente indagato per omicidio, ha fornito una versione dei fatti che ha destato sospetti. L’uomo ha riferito di aver visto la moglie mentre preparava le valigie per un viaggio, ma le sue dichiarazioni sono state contraddette da informazioni raccolte dagli inquirenti. I carabinieri hanno sequestrato la sua auto, il cellulare e anche un capannone della ditta di movimentazione materiali di cui è titolare, per analizzare eventuali prove.

Nuove scoperte e sviluppi

Le ricerche si sono concentrate in una ex cava nei pressi di Anguillara, dove i RIS hanno effettuato perquisizioni approfondite. In questo sito sono state trovate tracce che potrebbero essere utili per le indagini. Gli inquirenti hanno utilizzato droni e metal detector per scandagliare l’area e hanno evidenziato anomalie nel terreno che potrebbero indicare un nascondiglio.

Il coinvolgimento del marito

Claudio Carlomagno ha presentato la denuncia di scomparsa il giorno successivo alla sparizione della moglie. Tuttavia, le sue azioni prima e dopo tale momento hanno suscitato dubbi tra gli inquirenti. È arrivato al lavoro con un notevole ritardo e ha compiuto giri sospetti che non coincidono con gli orari comunicati. I vicini lo descrivono come una persona che non mostrava segni evidenti di conflitto, sebbene alcune testimonianze riferiscano di litigi avvenuti prima della separazione.

Reazioni e preoccupazioni

Il sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo, ha espresso profonda preoccupazione per la sorte di Federica, invitando chiunque avesse informazioni a farsi avanti. La comunità locale è in allerta e nutre speranze per una risoluzione positiva di questa drammatica vicenda. Pizzigallo ha sottolineato anche l’importanza di evitare la diffusione di notizie non verificate, le quali potrebbero generare confusione.

Un caso che colpisce tutti

La scomparsa di Federica ha colpito non solo la sua famiglia, ma anche l’intera comunità. Con un figlio di 10 anni e una vita apparentemente normale, il mistero intorno alla sua scomparsa ha lasciato tutti senza parole. Le indagini proseguono, e il futuro di questo caso rimane incerto. La ricerca della verità è fondamentale per riportare la serenità in una famiglia distrutta dalla paura e dall’angoscia.