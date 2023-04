Scoppio in casa a Iglesias: donna in gravi condizioni

Scoppio in casa a Iglesias: scattato il piano per le maxi-emergenze da parte del 118 di Cagliari.

Scoppio in una casa a Iglesias, in Sardegna: un’anziana è rimasta ferita a causa della deflagrazione. Come informa Rainews, l’episodio è accaduto precisamente in un appartamento al secondo piano di una palazzina di sei. Al momento non sono chiare le cause che hanno portato all’esplosione. Il 118 di Cagliari ha fatto scattare il piano di maxi emergenza inviando un’ambulanza con un medico a bordo, due di base e l’elisoccorso. Sembra che la donna sia stata trasportata al centro grandi ustioni del Santissima Annunziata di Sassari; avrebbe riportato gravi ustioni. Sul posto sono stati soccorsi altri condomini che mostravano sintomi di intossicazione. Pare tuttavia che anche una seconda donna sia rimasta ferita.

Scoppio in casa a Iglesias: perché è avvenuta l’esplosione?

Come già specificato nell’introduzione sono ancora da chiarire le reali dinamiche che hanno portato alla deflagrazione presso l’appartamento di Iglesias. Tuttavia, secondo quanto riferisce La Nuova Sardegna, il motivo sarebbe una perdita di gas all’interno di un elettrodomestico. Lo scoppio ha provocato gravi danni a immobili e infissi.

Un’altra donna sarebbe rimasta ferita

Oltra all’anziana colpita in pieno dalla deflagrazione, alcune testate, tra cui Sardinia Post, parlano di una seconda donna rimasta ferita durante l’evento. La sventurata, che sarebbe ricoverata all’ospedale Sirai di Carbonia, avrebbe riportato una frattura al femore.