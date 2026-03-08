Scossa di magnitudo 2.8 vicino a Forino avvertita in Irpinia e Valle dell'Irno

Questa mattina l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato una scossa di terremoto nell’area dell’Irpinia. L’evento, di magnitudo 2.8, è stato rilevato alle 07:28 con epicentro a circa 1 km a sud-ovest di Forino, in provincia di Avellino. La scossa è stata localizzata a una profondità di 6 km, un valore che giustifica la sensazione avvertita da numerosi cittadini nelle località limitrofe.

Caratteristiche tecniche della scossa

L’INGV ha fornito i parametri ufficiali dell’evento, confermando una magnitudo già comunicata nelle prime rilevazioni. L’epicentro resta il punto sulla superficie direttamente sopra il luogo di origine del sisma; l’ipocentro, o focolare, individua la posizione reale all’interno della crosta dove si è verificata la rottura e da cui si propagano le onde sismiche.

L’ipocentro rilevato a quota relativamente bassa può amplificare la percezione del tremore nelle località vicine, nonostante la magnitudo contenuta. Le autorità competenti mantengono il monitoraggio per valutare eventuali scosse successive e aggiornare i cittadini con dati verificati.

Come vengono ricavati i dati

La misurazione degli eventi sismici si basa su una rete di stazioni sismiche che registrano le onde elastiche prodotte dal movimento delle rocce. I sensori convertono le vibrazioni in segnali elettrici, che vengono trasmessi alle centrali di elaborazione.

L’INGV elabora i segnali per determinare la magnitudo, la posizione epicentrale e la profondità. Anche per scosse di entità modesta la rete offre stime con buona precisione temporale e spaziale, utili per la verifica dei dati e per le decisioni operative delle autorità. I risultati sono resi disponibili attraverso le banche dati e gli avvisi ufficiali dell’istituto, mentre il monitoraggio prosegue per rilevare eventuali variazioni dell’attività sismica.

Area interessata e percezione della popolazione

Il sisma è stato avvertito soprattutto in comuni prossimi a Forino e in parti della Valle dell’Irno, al confine tra le province di Avellino e Salerno. Numerose segnalazioni provengono da cittadini che riferiscono un breve tremore accompagnato da rumori riconducibili al movimento. Fenomeni analoghi vengono spesso descritti come un sobbalzo, inteso come un improvviso scossone percepito localmente, o paragonati al passaggio di un veicolo pesante. La percezione varia in base alla posizione, al piano dell’edificio e alle caratteristiche costruttive, fattori che influenzano l’amplificazione delle onde. Il monitoraggio tecnico delle scosse prosegue per verificare eventuali variazioni dell’attività sismica nella zona.

Impatto e controlli sul territorio

Al momento non sono stati segnalati danni a persone né a infrastrutture.

Le autorità locali e i tecnici competenti stanno effettuando verifiche sul territorio, secondo le procedure standard. I controlli servono a escludere effetti indiretti o ritardi nella segnalazione di danni e a mantenere sotto osservazione possibili sviluppi.

Cosa significa per i residenti e quali precauzioni adottare

La scossa conferma l’importanza di adeguare comportamenti quotidiani alla sicurezza sismica. I residenti devono identificare in casa le zone sicure e le vie di fuga, e verificare la stabilità di mobili e oggetti sospesi. È fondamentale imparare le manovre di auto-protezione e seguire le indicazioni delle autorità locali.

Si raccomanda di predisporre piani di emergenza con contatti utili e punti di raccolta, mantenere un kit di emergenza con documenti essenziali e dispositivi di comunicazione carichi. Le informazioni devono essere aggiornate tramite canali ufficiali per ricevere avvisi tempestivi. Le autorità continueranno il monitoraggio tecnico e le verifiche sul territorio per segnalare eventuali sviluppi.

Comportamenti consigliati

A seguito del continuo monitoraggio tecnico, si raccomanda di adottare misure preventive in ambito domestico per ridurre i rischi in caso di ulteriori scosse. È opportuno mantenere liberi i percorsi di uscita nelle abitazioni e, dove possibile, fissare armadi e lampadari a strutture portanti. Si invita a seguire gli aggiornamenti ufficiali dell’INGV e le comunicazioni delle autorità locali. In caso di scosse successive o di intensità maggiore, è necessario attenersi alle procedure di emergenza diramate dal sistema di protezione civile e dalle istituzioni competenti.

Monitoraggio e aggiornamenti futuri

Le autorità continuano il monitoraggio dopo la scossa, con dati acquisiti dalle reti sismiche nazionali e regionali. I rilievi saranno integrati con verifiche sul campo per confermare l’assenza di danni e valutare possibili repliche.

L’INGV rimane la fonte ufficiale per le informazioni tecniche e per le mappe sismiche aggiornate. Per la popolazione, le comunicazioni della protezione civile e delle amministrazioni locali costituiscono il riferimento per eventuali raccomandazioni operative.