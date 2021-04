A seguito dell'incremento di contagi da Covid-19 fino al 15 maggio rimarranno chiuse le scuole del comune di Airola, in provincia di Benevento.

Scuole chiuse fino al 15 maggio ad Airola, in provincia di Benevento. Lo ha deciso il sindaco della cittadina campana a seguito dell’aumento dei contagi da coronavirus registrati negli ultimi giorni, con ben 131 casi positivi attualmente presenti sul territorio comunale.

Nell’ordinanza, emanata dal primo cittadino successivamente a un’apposita riunione con i rappresentanti del mondo della scuola di Airola, viene disposta anche la chiusura dei parchi pubblici sempre per evitare qualsiasi forma di assembramento e di conseguenza possibili occasioni di diffusione del contagio.

Scuole chiuse ad Airola, l’ordinanza del sindaco

Come spiegato dalla stessa amministrazione comunale sulla propria pagina Facebook, l’ordinanza: “Andrà a disporre la sospensione della attività didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado di Airola, sia pubbliche sia private, fino a tutta la giornata di Sabato 15 Maggio”.

Nel testo della misura viene inoltre spiegato che: “La procedura attuale comporta un evidente sfasamento del sistema regionale, i cui “alert” vengono eventualmente lanciati in tempi non reali”.

Scuole chiuse ad Airola, le discrepanze nei dati regionali

La decisione di chiudere gli istituti scolastici del comune non è però nuova è infatti nei giorni precedenti il sindaco Michele Napolitano aveva emanato un’analoga ordinanza che era però stata bocciata dal Tribunale Amministrativo Regionale a seguito di un ricorso presentato da alcuni genitori di studenti del posto.

Successivamente a questo episodio, il sindaco aveva motivato la scelata di chiudere le scuole spiegando che i dati comunicati giornalmente dal sistema di monitoraggio regionale sono inferiori rispetto a quelli registrati dal’ufficio Covid del comune di Airola.

Scuole chiuse, gli altri casi in Campania

Quello di Airola non è il primo caso di comune di che decide di chiudere le scuole a seguito di un recente aumento dei contagi da coronavirus. La scorsa settimana infatti il comune di Marigliano aveva deciso di rinviare il ritorno in classe di 14 giorni proprio per evitare l’emersione di nuovi focolai, mentre fino al prossimo 2 maggio è invece in vigore un lockdown totale a Roccadaspide, in provincia di Salerno.

A volte le chiusure riguardano però soltanto singoli istituti scolatici, come il plesso Caravelli dell’Istituto Alfieri di Torre Annunziata che rimarrà chiuso per 15 giorni, o come il Borgo di Aversa rimasto chiuso fino a mercoledì 28 aprile.